Controversaţii artişti de la Baraka, cenzuraţi la Revolution Festival. Reprezentantul Consiliul Judeţean Timiş a dispus demontarea instalaţiei lor

Extrem de radicali şi revoluţionari, cei de la Baraka au propus la Revolution Festival o instalaţie care vorbeşte despre asaltul sexualităţii print intermediul internetului şi televiziunii.



Un personaj cu mască este prezentat într-un cimitir de penisuri, sugerând “întoxicaţia sexuală” la care este supusă societatea de azi.

“Suntem plin de sexualitate în lumea asta. Pus în context social, suntem intoxicaţi de ce se întâmplă în lume cu sexualitatea, pe interenet, la televiziune, pe stradă. Toată lumea încearcă să scoată ceva mai mult la vedere. Noi pur şi simplu dăm jos masca societăţii, demascăm societatea. De multe ori suntem aruncaţi la o parte pentru că lumea se sperie”, a explicat Mihai Toth, unul dintre artiştii de la Baraka.



Mai mulţi copii au postat pe Facebook fotografii cu “câmpul de penisuri”, iar unii părinţi au alertat autorităţile şi au ameninţat organizatorii cu avocaţi.





Instalaţia celor de la Baraka a trebuit însă îndepărtată la scurt timp de la deschiderea porţilor la Revolution Festival.

Conform artiştilor, cel care le-a impus acest lucru este Adrian Negoiţă, consilierul preşedintelui Consiliului Judeţean Timiş, Călin Dobra.

“Înaite să vadă organele genital, domnul Negoiţă a văzut doar crucile, despre care a spus că trebuie luate jos. Apoi a văzut şi restul instalaţiei. Dar noi îi şi înţelegem. Avem o artă care nu e prea uşor de digerat. Ne-am asumat asta, chiar dacă am muncit în ultimele zile ca nebunii, pentru două minute. Am mai avut experienţe de acest gen, nu e ceva nou. România e un tărâm virgin pentru lucrurile astea. Dincolo s-au mai bătătorit drumurile artei contemporane. Dar există un început, de asta am şi rămas aici, aveam oportunitatea să mergem afară. Am rămas să facem nişte lucruri efervescente, de profunzine. Avem un demers de a creea tot felul de compoziţii narative…Lumea spune că suntem sadici sau obsedaţi sexuali. Nu are nicio legătură, pur şi simplu noi ne jucăm cu elemente figurative, care crează nişte imagini abstracte. Noi nu vedem figurativul expoziţiie, ci substanţa abstractă”, a mai spus Mihai Toth.

Baraka este un grup de artişti vizuali absolvenţi şi masteranzi ai Facultăţii de Arte şi Design din cadrul Universităţii de Vest din Timişoara. Membrii grupului lui Paul Feier, Adrian Popa, David Iancu şi Mihai Toth.