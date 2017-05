Colonia Bulgară, satul care s-a transformat în saivan pentru oi. Au rămas biserica, cimitirul şi amintirile

Colonia Bulgară a fost cândva un sat cu aproape o mie de locuitori; în special bulgari şi unguri. Este aproape de graniţa Triplex, colţul în care se întâlnesc trei ţări: România, Ungaria şi Serbia. Cu un kilometru înainte de satul Cheglevici, de pe şoseaua care duce spre Beba Veche, apare un indicator spre stânga, care arată Colonia Bulgară: 2 kilometri. Restul drumului este de pământ şi piatră.



Povestea satului începe în 1845, când mai multe familii de bulgari bănăţeni romano-catolici din Beşenova Veche - Star Beshenov, în bulgară- (astăzi Dudedeştii Vechi), s-au dus în Telepa (vechea denumire), să lucreze pe plantaţiile de tutun deţinute de proprietarii maghiari. Aşa că satul a primit numele de Bulgartelep, care tradus în română înseamnă „colonia bulgară”. După ce Banatul a trecut sub administraţia românescă, a primit numele Colonia Bulgară.

Se spune că bulgarii din Dudeştii Vechi au început să se stabilească şi alte sate, pentru că în comunitatea lor tradiţia face ca primul urmaş să primească întreaga avere. Astfel, familiile cu mai mulţi urmaşi s-au orientat spre noi proprietăţi.

Conform informaţiilor de pe Wikipedia.org, spre sfârşitul perioadei interbelice, bulgarii îi depăşeau la număr cu puţin pe maghiari. După al doilea război mondial, maghiarii au devenit chiar majoritari. De atunci însă, populaţia satului a cunoscut însă un declin dramatic.

Ultimul bulgar a murit în 2016

Pănă la Revoluţie, oamenii aveau în sat şi un CAP, iar mulţi făceau naveta să lucreze la Sânnicolaul Mare. La recensământul din 2002, satul mai avea o populaţie de 34 de locuitori, dintre care doi bulgari, zece maghiari şi restul români. Unii au ales să să plece în satele şi oraşele din jur. În scurt timp, bătrânii au început să moară, ori să fie luaţi de copii, la oraş.

Ultimul bulgar din colonie, Ion Vasilcin, a murit în 2016. Odată cu el a s-a terminat cu comunitatea de bulgari - elementul definitoriu, care a întemeiat colonia şi a locuit-o pentru mai bine de 150 de ani.

“Eram toţi prieteni, nu se încuiau porţile ca acum”

Ana Vasilcin s-a născut în Colonia Bulgară, în 1958. A trăit, a copilărit acolo. În 1991 s-a mutat în Sânnicolaul Mare.

A devenit o obişnuinţă ca cei care au decis să părăsească Colonia Bulgară să îşi vândă casele pentru materiale de construcţie. Alţii au folosit materialele pentru a-şi construi casele noi la Dudeştii Vechi. A rămas în picioare biserica romano-catolică, în jurul căruia s-a ţesut viaţa localnicilor, foarte credincioşi. O capelă catolică a fost construită în sat în 1852, iar biserica actuală, construită în stil neogotic, este din 1912. Este practic un monument.

“Preot nu am avut în sat, dar venea cel din Dudeştii Vechi. Aparţinem de parohia de acolo. Slujbele se ţineau cu cantorul, vecernia era ţinută de femeile din sat. Exista activitate intensă în biserică. Străbunicul meu a fost cel care a donat banii pentru unul din clopote. Sunt trei clopote în biserică”, a declarat Ana Vasilcin.

Ciobanul care şi-a făcut casă în birtul şi alimentara satului

Pe lângă biserică, în sat au mai rămas în picioare fostul birt şi magazinul universal, cât şi trei-patru case. Există curent electric, apă potabilă, ba chiar şi cod poştal.



Casele au fost cumpărate de ciobanii veniţi cu oile în Banat din zona Sibiului. Primul cioban a ajuns în Colonia Bulgară în 2006. Acesta a cumpărat tocmai casa în care era fostul birt şi alimentara.

“Ciobanii sunt veniţi, din păcate ei distrug tot ce a rămas. Dacă nu împrejmuiam cimitirul, era totul distrus. Oile, caprele au distrus multe pietre funerare. Am poze cu ce au făcut. Sper să nu se atingă de biserică. Oile dorm în faţa bisericii, în curtea bisericii, ei au distrus majoritatea satului. Mai este cineva în sat, care locuieşte într-o casă care se află în proprietatea noastră. Pe el îl plătim să aibă grijă şi de cimitir”, a mai declarat Ana Vasilcin.

Biserica îşi deschide porţile odată pe an pentru o mare sărbătoare

Pentru vechii locuitori din Colonia Bulgară, sărbătoarea Sfântului Luca, din luna octombrie, când este şi hramul bisericii, era unul dintre momentele importante ale anului. Din 2005, odată pe an, satul depopulat prinde viaţă. Foştii “colonişti” revin în sat pentru rugă.





“E o sărbătoare pe care continuăm să o ţinem, iar de la an la an vin tot mai mulţi. Vin din Germania, din Ungaria, din Sânnicolaul Mare plecăm cu un autobuz, îi luăm pe cei din Dudeştii Vechi. Vin şi cei din satele Cheglevici, Cherestur şi Pordeanu. Aşteptăm cu nerbăbdare evenimentul. Înainte de sărbătoare, venim să facem curăţenie la biserică şi în jur. Nu pot să vă descriu în cuvinte ce burie este pe faţa oamenilor. Toată lumea retrăieşte tot ce a fost frumos cu ani în urmă. Duminica, de sărătoare, satul este din nou în viaţă. Anul trecut am fost aproape 400 de persoane. În afară de asta, altceva nu mai există în sat. Ce a rămas e biserica şi cimitirul. Şi noi cu amintirile”, a mai afirmat Ana Vasilcin.