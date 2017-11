Bufniţele din Timişoara împlinesc un an. Povestea de succes a unei librării independente

În urmă cu un an, Oana Doboşi-Pocoavă şi Raluca Selejan, două absolvente de Litere, au deschis în oraşul lor, în Piaţa Unirii, o librărie. I-au dat numele „La Două Bufniţe”, după modelul vechilor denumiri ale prăvăliilor din oraş. Mulţi au strâmbat din nas, spund fetelor că investiţia în cultură, în cărţi, este sortită eşecului în România. Cele două ar fi putut deschide o cafenea, un restaurant sau o berărie, dar ele erau pasionate de cărţi. Aşa că au făcut o librărie. Este prima librărie independentă din Timişoara care nu avea nicio editură în spate.

S-a vrut un loc de întâlnire a celor care îndrăgesc lectura, un spaţiu cultural pentru timişoreni şi mediul artisic local, dar şi pentru turiştii care vizitează oraşul.

“A trecut un an, care a fost foarte plin. Am făcut foarte multe evenimente. Cred că ne-am atins scopul. Suntem foarte mulţumite şi privind librăria ca business. În fiecare lună, după ce am încheiat toate socotelile cu partenerii, cu utilităţile şi tot ce trebuie plătit, rămânem pe plus. Am pornit cu ideea să facem lucrurile încet. Nu ne grăbim niciunde. Doar asta vrem să facem, ăsta e visul nostru, vrem ca librăria asta să existe şi când noi nu vom mai fi. Abordăm lucrurile încet şi din punct de vedere al afacerii. Visăm, dar pragmatic”, a spus Raluca Selejan.





Spre deosebire de alte librării, clienţii “bufniţelor” au preferat beletistica.

“Când ne uităm la topurile de pe siteurile de vânzare online sau de la târgurile de carte, foarte rar pe primele locul este beletristica. La noi însă este beletristica. Cumva ne-am creat o comunitate, sunt foarte mulţi oameni care au crezut în noi, care au venit să ne cunoască, să vadă care este oferta noastră de carte. Noi alegem titlurile pe care le aducem în librărie. Organizând multe evenimente cu scriitori români, aşa că vindem mulţi autori contemporani”, a explicat Raluca.





La Două Bufniţe a realizat şi un top al cărţilor vândute în primul an. Pe primul loc se află “O vară cu Isidor” de Veronica D. Niculescu, pe locul doi este Viorel Marineasa cu “Prozator din silă” şi pe locul trei este Radu Pavel Gheo cu “Disco Titanic”.

Prima librărie românească în Federaţia Europeană şi Internaţională a Librarilor

Primul an de existenţă a fost încununat cu acceptarea “bufniţelor” în Federaţia Europeană şi Internaţională a Librarilor (European and Internaţional Bookseller Federation), organizaţia care reprezintă asociaţiile de librari din Europa şi nu numai.

“În octombrie am fost la Târgul de Carte de la Frankfurt, cel mai mare târg de carte din lume. Acolo am participat la conferinţa Federaţiei Internaţionale a Librarilor. Am cunoscut librari din toată lumea, s-au făcut prezentări despre ce au făcut alţi librari. Asociaţiile au prezentat ce au făcut ei pentru piaţa de carte din ţara lor. După ce ne-am întors, ne-am gândit să ne depunem candidatura să fim membri asociaţi. În România nu există o asociaţie a librarilor. Am fost acceptate şi ne bucurăm pentru asta. E important pentru noi să fim la curent cu ce fac colegii noştri librari din alte ţări şi cu iniţiativele legislative europene şi internaţionale care reglementează piaţa de carte. Profesional sigur ne va ajuta”, a declarat Oana Doboşi-Pocoavă, care are un master în Franţa, în Politici editoriale.





Săptămâna bufniţelor

Anul trecut, librăria s-a deschis cu o Săptămână a Bufniţelor, o săptămână de evenimente. Proiectul se repetă acum, iar noutatea constă în faptul că la noapte se poate citi la Două Bufniţe.

“În 2 decembrie împlinim un an. Anul trecum am deschis librăria cu o săptămână de evenimente, era ideea unei campanii prin care anunţam oamenii cine suntem. Eram entuziaste şi dornice să organizăm foarte multe evenimente. Aşa s-a şi întâmplat. Am avut foarte mulţi scriitori, artişti plastici, muzicieni, profesori, foarte mulţi copii ne-au trecut pragul. Am avut scriitori şi din străinătate, nu doar din România. Pentru aniversare, vom continua cu Săptămâna bufniţelor, vor fi şapte zile de evenimente în librărie. Noutatea este că în noaptea de 2 spre 3 decembrie vom ţine librăria deschisă non-stop, pentru că doar suntem bufniţe. Cei care vor veni după ora 21, vor primi din partea casei şi o cafea”, a declarat Raluca Selejan.







Librăria La Două Bufniţe a câştigat în acest an şi premiul “Librarul anului”, la un festival care s-a desfăşurat la Bistriţa.

Librăria la Două Bufniţe a fost amenajată într-o clădire istorică de pe strada Matei Corvin. Este una dintre casele care au alcătuit fostul Palat al Canonicilor (patru clădiri cu fronton în Piaţa Unirii), care exista deja în anul 1758. Până la retrocedarea Palatului Episcopal, în aripa de pe strada Matei Corvin nr. 2 a funcţionat Ordinariatul Bisericii Romano-Catolice.



