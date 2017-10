Bilanţul concertului umanitar din Timişoara: 703 bilete vândute

Conform primarului Timişoarei, Nicolae Robu, pentru concertul rock de duminică, în care au fost prezente 14 formaţii, s-au vândut 703 bilete!

Preţul biletului a fost 50 de lei, iar suma strânsă din vânzări este de 35.150 de lei.



Au mai fost şi câteva firme din Timişoara care au făcut donaţii.



Continental a oferit 2.500 de euro, o altă firmă a donat 100.000 de lei, iar la faţa locului s-au mai făcut donaţii în valoare de 9.400 de lei.





În final, s-a strâns un total de aproximativ 35.500 de euro.

La concertul umanitar din Piaţa Libertăţii au concertat trupele Skywalkers, All Friends Band, Vest, Sonatic, Within the Nova, Rock Abil, Melting Dice, JazzyBIT, Implant Pentru Refuz, Survolaj, Bega Blues Band, Cargo, Pro Musica şi Phoenix.



Banii urmează să ajungă la două spitale afectate de furtuna din 17 septembrie: Clinica de Cardiologie şi Clinica de Boli Infecţioase „Victor Babeş”.