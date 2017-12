Attila Bartis, unul dintre cei mai importanţi prozatori din Ungaria, a citit la Timişoara: "Cine s-a născut în această parte a lumii, nu poate pleca definitiv"

În perioada 4-8 decembrie, Attila Bartis, unul dintre cei mai importanţi prozatori maghiari contemporani, susţine mai multe lecturi publice în România, cu prilejul lansării romanului "Sfârşitul", apărut de curând în colecţia „Biblioteca Polirom”, în traducerea lui Marius Tabacu.



Evenimentul de la Timişoara, de luni seara, a fost găzduit de librăria independentă "La Două Bufniţe", care continuă astfel evenimentele de clasă care marchează un an de existenţă.



Bartis a lansat în toamna acestui an, la Bucureşti, volumul “Sfârşitul” şi în limba română.

“Mi se pare că “Sfârşitul” a fost bine primit şi în România. Nu am cifre oficiale, dar s-a vândut bine şi în Ungaria. După ediţia în limba română, urmează să iasă şi cea în limba macedoneană. Habar nu am cum a ajuns acolo. Dar după română, următoarea traducere este în macedoneană. În prima parte a anului viitor va ieşi şi în Statele Unite ale Americii, iar după accea la Madrid, în Spania”, a spus Attila Bartis.

Attila Batris s-a născut în România, la Târgu Mureş, în 1968. Pentru că tatăl său a fost împotriva regimului comunist, i s-a retras cetăţenia în 1984, fiind nevoit să emigreze cu familia, în Ungaria. Attila a revenit în România de abia după 1990. Astăzi are o casă în comuna Lăzarea, judeţul Harghita, unde se retrage foarte des.

“Vin des în România, dar cred că este ceva normal. Aici m-am născut, aici am trăit până în 1984, tot aici, în Secuime, am o casă. Este casa natală a tatălui meu. Este un loc superb. Eu nu am maşină. De la Târgu Mureş iau trenul personal spre Lăzarea, face patru ore şi jumătate. Sunt 130 de kilometri. La Lăzarea este castelul şi Lazar, este şi o mănăstire franciscană, bunicii mei au trăit acolo. Şi tatăl meu este înmormântat acolo. Este imposibil să te rupi de acest loc. Cine s-a născut aici, în această parte a lumii, nu poate pleca de aici definitiv”, a declarat Attila Bartis.