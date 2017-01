VIDEO Scandal cu doi poliţişti rutieri. Administratorul unei firme de transport, bruscat de doi oameni în uniformă

Din imaginile surprinse la locul evenimentelui se observă cum cei doi oameni în uniformă încearcă să imobilizeze un bărbat, însă acesta nu s-a supus. Poliţiştii nu explică pentru ce procedează la această măsură. Fiica bărbatului bruscat de poliţişti filmează toată scena şi ţipă la oamenii legi să-l lase în pace pe tatăl său. De asemenea, călătorii coborâţi din microbuzul tras pe dreapta de poliţişti protestează faţă de atitudinea acestora. Până la urmă, bărbatul este lăsat în pace de către oamenii în uniformă. Acesta a ajuns, în final, la sediul poliţiei.

Cei doi poliţişti au sesizat Parchetul de pe lângă Judecătoria Târgu Cărbuneşti pentru ultraj, dar şi şoferul bruscat a spus că va depune plângere pentru hărţuire şi purtare abuzivă.

„M-au imobilizat, m-au dus la Poliţie“

Poliţiştii au oprit, în trafic, un microbuz, la volanul căruia se afla o femeie, fiica lui Ilie Plută, patronul unei firme de transport persoane. Aceasta şi-a anunţat tatăl, care se conducea un alt microbuz aflat în apropiere. Bărbatul a ajuns la faţa locului, iar lucrurile au degenerat.

Bărbatul a declarat pentru Gorjeanul că poliţiştii îi hărţuiesc în permamnenţă şi că o să depună plângere penală împotriva lor: „Fata era la serviciu, conducea microbuzul în faţa mea. Au oprit-o şi eu m-am dus să îi întreb ce tot au cu fata mea de o opresc şi o amendează. Au jignit-o pe fiica mea. Probleme de genul acesta sunt în fiecare zi. Şi cu ei. Şi cu ceilalţi doi, că mai sunt doi poliţişti. Fac plângere pentru hărţuire pentru toţi patru. Eu o să am nevoie de zece zile de îngrijiri medicale, poliţiştul are decât trei, că spune că l-am lovit eu. A zis că i-am dat cu capul în nas, dar nu are nimic. Pe mine m-au lovit în spate. M-au imobilizat, m-au dus la Poliţie. Am pierdut toată ziua de muncă. Apoi am ajuns la Urgenţe, la Târgu-Jiu. Şi fiicei mele i s-a făcut rău. A ajuns la Cardiologie, unde este internată. Era o domnişoară la volan, nu o vagaboandă, cum o cred ei. Fata este internată. Ea a fost la Academia de Poliţie, cu universitate urmată şi master. Am făcut plângere pentru hărţuire”.





Sursa Video: www.facebook.com/Sabotorii-Gorjului-1341038645918998/?hc_ref=NEWSFEED