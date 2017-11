Studenţii Universităţii „Constantin Brâncuşi“, tentaţi să muncească în SUA prin programul „Work&Travel“. „Este visul meu din copilărie“

Andrei Balaita, director regional pe zona Olteniei al Asociaţiei American Experience, prin care studenţii român ajung în SUA prin programul „Work&Travel“, le-a prezentat studenţilor de la Universitatea „Constantin Brâncuşi“ ce condiţii trebuie să îndeplinească pentru a fi acceptaţi în acest program:

„ E nevoie să ştiţi engleză la nivel conversaţional. Perioada în care acest program se desfăşoară în România este 15 iunie - 30 septembrie. Trei luni şi jumătate în care puteţi lucra în Statele Unite ale Americii, urmând ca de la 30 septembrie la 30 octombrie să puteţi călători. American Experience a apărut în România în anul 2002 şi de atunci a trimis în SUA 25.000 de studenţi pe perioada verii. America te schimbă foarte mult, pirn felul lor de a trăi, cultura lor faţă de muncă. Trebuie să-şi aducă o serie de documente şi trebuie să susţină un interviu cu un angajator. Jobul şi documentele sunt asigurate din ţară. Pentru a obţine viza e nevoie să mergeţi la un interviu la Ambasada Americii“.

Studenţii pot apela la o bancă

Studenţii trebuie să aibă o anumită sumă de bani atunci când pleacă în SUA pentru a-şi putea asigura cheltuielile de transport şi cele necesare pentru primele săptămâni. O bancă din România îi ajută pe studenţi cu un credit special pentru acest program. „Pentru prima săptămâna e nevoie să aveţi bani la voi pentru a vă achita chiria, să vă plătiţi mâncarea sau să vă luaţi o bicicletă, pentru că acolo toată lumea merge pe bicicletă“, a mai precizat Andrei Balaita. Acesta a spus că la acest program se pot înscrie toţi studenţii, masteranzii sau doctoranzii care sunt înscrişi la cursuri la zi şi la o facultate acreditată.

Va lucra într-un bar din SUA

Teodor Tăpuş, de 20 de ani, student, a fost programat să înceapă lucrul în SUA pe data de 15 iunie 2018. El visează de mic să ajungă în SUA: „Este visul meu din copilărie să plec în Statele Unite ale Americii de când am văzut primul film. Am vrut să plec din primul an de facultate, dar am avut un trac, pentru că era problema de bani. Am ajuns în anul III şi am decis să plec. Am nevoie de 3.000 de dolari ca să plec şi o să fac un împrumut. Pe data de 15 iunie anuil viitor o să încep munca acolo. Este vorba de un post de debarasator“.