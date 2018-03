Singurul român care a făcut transplant de plămâni în anul 2016 la clinica AKH din Viena, în stare critică la spital

Familia ne spune că tânărul a răcit, dar în cazul său efectele au fost devastatoare. Adrian Lupu a venit la spital joi, 15 martie, pentru că se simţea său, dar astăzi starea lui s-a agravat şi nu a mai putut respira, astfel încât a fost intubat. Tânărul urmează un tratament special după transplantul de plămâni şi merge lunar la analize la clinica austriacă. „A fost bine până azi-dimineaţă. Acum nu poate respira singur şi este ajutat de aparate“.

Familia a solicitat transferul lui Adrian la un spital specializat în probleme pulmonare de la Timişoara sau la Institutul de Pneumoftiziologie „Marius Nasta”. Fratele lui Adrian ne-a spus că nu a fost primit nici la Bucureşti şi nici Timişoara.

„Am solicitat să fie transferat la un spital de specialitate, la Timişoara sau la Bucureşti, dar nu a fost primit. Dorinţa noastră este de a fi transferat la Viena, acolo unde merge lunar la analize. Medicii de acolo cunosc foarte bine istoricul medical şi tratamentul pe care îl urmează“,

a precizat Ionuţ Lupu, fratele suferindului.

Primele simpome au apărut în anul 2006

Primele simptome ale bolii au apărut în urmă cu zece ani şi a fost tratat, iniţial, de TBC. „În anul 2006 au apărut primele simptome. Mă simţeam rău atunci când munceam sau când urcam scările. Nu am ştiut ce se întâmplă. Am fost atunci la medicul de familie şi la un medic specialist din Târgu Jiu, dar mi-a spus că sunt mai leneş, iar apoi am fost tratat de TBC. Am fost şi internat la un sanatoriu timp de trei luni. Am luat tratament, dar simptomele nu au dispărut. Am fost trimis la medicul Florin Mihălţan, de la Institutul de Pneumoftiziologie Marius Nasta, un specialist renumit. Mi-a pus diagnosticul de fibroză pulmonară cronică. Efectiv plămânii se întăreau, iar celulele mureau şi nu mai funcţionau. Este o boală rară. Ambii plămâni erau afectaţi. Medicul Florin Mihălţan mi-a spus să merg la clinica AKH, pentru că în România nu avem ce să facem. Asta se întâmpla în anul 2012“, a povestit Adrian pentru Adevărul în anul 2016.

Starea acestuia s-a degradat. Respira cu ajutorul unor tuburi de oxigen. Nu se putea deplasa nici măcar până la poarta casei, pentru că nu mai putea respira şi se învineţea.

În luna mai 2016, Adrian a fost transportat de acasă cu ambulanţa până la Aeroportul Craiova, de unde a fost preluat cu un avion dotat corespunzător şi trimis special de spitalul din Viena. Imediat cum a ajuns, bolnavul a fost pregătit şi băgat în sala de operaţie pentru realizarea transplantului. A stat zece zile în comă indusă, timp în care a mai suferit o intervenţie, de astă dată la inimă: „Mai târziu, după o lună şi jumătate, am mai suferit o intervenţie chirurgicală la plămâni. Am stat în spital mai mult de două luni, după care am rămas în Viena pentru a urma şedinţe speciale de recuperare. Din câte am înţeles, în ţară nu există aparatura necesară pentru această recuperare, cu toate că nu mi s-a părut ceva complicat“, ne-a explicat minerul gorjean.