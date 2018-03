Singurul crescător din România al unei rase de porumbei extrem de rară: Cauchois de culoare roz. „Vreau să-i văd pe internet când mi se face dor de ei“

Columbofilul care vrea să monteze o cameră video în voliera porumbeilor

Tânărul a crescut printre porumbei, pentru că şi tatăl său a avut această pasiune, astfel încât a devenit columbofil încă de când era copil.



„Tatăl meu a crescut porumbei de la vârsta de cinci ani, iar eu m-am născut cu porumbeii lângă mine. Tatăl meu şi cu mine suntem cei mai pasionaţi din familie. Noi punem suflet în tot ceea ce facem în legătură cu creşterea de porumbeilor“, ne spune Ionuţ. Acesta lucrează în Bucureşti, ca subofiţer la o structură a Ministerului Apărării Naţionale, dar vine acasă, la Târgu Jiu, o dată la o perioadă de două săptămâni, pentru că i se face dor de porumbeii săi.



„Îmi plac şi alte păsări, cum ar fi găinile de rasă, dar în cazul porumbeilor este vorba de «microb». Eu lucrez la Bucureşti, dar o dată la două săptămâni vin acasă, pentru că nu pot să stau fără să-i văd. Părinţii mei se ocupă mai mult de creşterea lor“, ne explică Ionuţ.



Mai mult decât atât, acesta vrea să monteze o cameră video, pentru a-şi vedea porumbeii atunci când i se face dor de ei: „Vreau să pun şi o cameră video cu transmisie pe Internet ca să-i văd atunci când mi se face dor de ei“.

A achiziţionat prima pereche de porumbei Cauchois de la un preot

Ionuţ a început să crească rasa Cauchois în urmă cu peste zece ani, când a achiziţionat prima pereche de la un călugăr: „Cred că până acum mi-au trecut prin mână 40 de rase de porumbei. În anul 2007, am fost la un târg de păsări din Braşov şi un călugăr avea această rasă. M-a captivat de la început pentru că are un desen mai special şi o culoare aparte. Am reuşit să achiziţionez de la părinte o pereche. A început să mă fascineze din ce în ce mai mult această rasă. L-am găsit şi pe cel care a adus pentru prima dată această rasă în România, un bătrân de 70 de ani, care locuieşte în Arad. Ulterior, am început să achiziţionez porumbei din Franţa. Caracteristicile rasei sunt coloritul, mărimea şi comportamentul, fiind foarte blânzi, şi sunt uşor de întreţinut. Ei fac, în medie, între şapte şi opt rânduri de pui pe an“, ne povesteşte Ionuţ.





Columbofilul târgujian deţine, în prezent, 80 de exemplare din această rasă specială de porumbei.







Este campion naţional la rasa Cauchois

Ionuţ este fascinat de rasa porumbei Cauchois. Tânărul columbofil este campion naţional la această rasă. „Este o rază franceză creată în anul 1750 în sudul Franţei. Au fost crescuţi iniţial ca porumbel de carne. Masculul ajunge până la 700-800 de grame şi femela între 600 şi 560 de grame. De-a lungul timpului s-au dezvoltat mai multe varietăţi de culoare. În prezent există 15 varietăţi de culoare. În România sunt singurul crescător de culoare roz. De doi ani de zile porumbeii pe care-i deţin au câştigat titlurile de campion naţional. Am achiziţionat păsările din Franţa, de la doi crescători, Dominique D'heygere şi Pascal Champion, campionii Europei din ultimii zeci de ani. Nu a reuşit nimeni să-i bată la această rasă. Porumbeii au venit din Paris şi au făcut pe drum trei zile“, ne relatează Ionuţ Negrea.





Îi lasă liber prin curte

Porumbeii Cauchois zboară pe distanţe foarte scurte, de aproximativ 100 de metri, dar Ionuţ reuşeşte să le inducă senzaţia că nu pot zbura deloc, astfel că-i lasă liberi prin curte. „Trebuie vaccinaţi de două ori pe an, iar locul unde stau nu trebuie să aibă un grad ridicat de umiditate, aerisire. Eu le dau drumul în curte, pentru că nu zboară. Când le dau drumul primăvara le trag câte trei-patru pene din aripă şi atunci ştiu că nu pot să zboare, iar mai târziu, în vară, rămân cu aceeaşi senzaţie“, ne povesteşte columbofilul.





Împerecherea trebuie să respecte o anumită procedură şi, în acest sens, există un registru special. „Pentru împerechere există un registru special în care se trece seria de la inel atât de la femelă, cât şi de la mascul, după care se trece seria de la inelele puilor. Se fac astfel de menţiuni pentru că trebuie evitate împerecherile care se pot face accidental între exemplare care sunt rude de gradul I֧“, a precizat Ionuţ.

Vrea să participe la Campionatul european

Columbofilul îşi doreşte să participe în acest an la Campionatul European, care se va desfăşura în Danemarca: „Sunt şape ţări din Europa unde există cluburi ale rasei Cauchois, iar o dată pe an se desfăşoară un campionat. În anul 2017, campionatul a avut loc în luna noiembrie, în Belgia, şi au participat 2.300 de porumbei din rasa aceasta. Anul acesta mi-am propus să fiu prezent Campionatul European din Danemarca. Problema o reprezintă timpul şi banii“.

Club al porumbeilor Cauchois

Ionuţ vrea să deschidă în România un club al porumbeilor din rasa Cauchois, cu toate că la noi în ţară sunt puţini crescători ai acestei specii:

„În România sunt puţini crescători ai acestei rase de porumbei. Vreau să înfiinţez un club în România, dar nu sunt crescători. Sunt doar cinci crescători ale acestei rase în toată ţara, care participă la expoziţii naţionale şi internaţionale. Am luat legătura cu cei de la clubul mamă din Franţa şi m-au asigurat de tot sprijinul pentru înfiinţarea unui club“.

Ultimul club de Cauchois în fiinţat a fost cel din Statele Uniet ale Americii, care a fost înregistrat chiar în acest an.

A devenit arbitru naţional

De un an de zile, Ionuţ a obţinut atestatul de arbitru naţional. Participă la campionatul naţional şi îi jurizează pe porumbeii participanţi: „Am urmat un curs şi am susţinut un examen de absolvire, care a fost destul de dificil şi a constat în susţinerea unei probe scrise şi a uneia practice. În comisie au fost arbitrii naţionali şi internaţionali. De un an activez ca arbitru naţional. Am un atestat, legitimaţie şi ştampilă de arbitru naţional. Examenul constat în susţinerea unei probe practice Anul trecut am arbitrat la expoziţia naţională cu participare internaţională de la Romexpo“.

O mini afacere

Ionuţ spune că creşterea porumbeilor de rasă se poate considera o mini afacere, cu condiţia ca exemplarele să fie de valoare. Acesta a comercializat o pereche cu 500 de lei, dar consideră că preţul va ajunge la 200 de euro în curând, dar banii obţinuţi acoperă costurile pentru îngrijirea lor: „Se poate considera o mini afacere. Pe mine mă interesează în primul rând să îmi acopăr cheltuielile cu hrana şi medicamentaţia. Preţul pentru o pereche poate ajunge şi la 200 de euro“.

„Toţi prietenii şi colegii mă felicităׅ“

Ionuţ spune că prietenii săi sunt încântaţi de pasiunea lui şi îi invită mereu să participe la acţiunile dedicate columbofiliei: „Toţi prietenii şi colegii mă felicită pentru pasiunea mea. I-am invitat la fiecare eveniment, gen expoziţie, să vadă pe viu cu ce se mănâncă arta de columbofil, care înseamnă pasiune, dăruire şi mulţi ani de selecţie în spate, pentru a ajunge la un nivel naţional. Am mers pe principiu rasă, masă şi casă. În familie toţi suntem pasionaţi de creşterea porumbeilor“.