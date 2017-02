Pandurii a remizat cu Poli Iaşi în primul meci oficial din 2017

Golul egalizator a fost marcat de Negruţ, în urma unei mari erori în defensiva echipei oaspete, care venea la Severin din postura de favorită.

Eugen Neagoe, antrenorul echipei Poli Iaşi, a spus că greşelile se plătesc. „Am controlat jocul şi am condus. În fotbal , cînd nu est concentrat 90 de minute aşa se întâmplă. Am făcut cadou un gol. Greşelile se plătesc“, a spus Neagoe la Digi Sport.

Antrenorul Flavius Stoican a debutat pe banca echipei Pandurii în primul meci oficial. Acesta s-a declarat satisfăcut de rezultatul meciului:

„Este un rezultat îmbucurător. Ne dă speranţe şi încredere. Am jucat pe un teren pe care s-a putut juca un fotbal bun. Am avut emoţii la primul meci pentru Pandurii. Aceşti băieţi au determinare. Am avut patru absenţe importante“.