Orban, despre dosarul în care a fost trimis în judecată de DNA: „Nu am motiv să-mi fie teamă de decizia instanţei“

Ludovic Orban este convins că dosarul penal în care a fost trimis în judecată de DNA nu va avea un alt final decât cel stabilit la prima instanţă. În plus, liberalul a precizat că soluţia va rămâne neschimbată, în cazul în care DNA nu va prezenta alte probe, iar el mai are de adus şi alte probe în apărarea sa:

„Am fost achitat de instanţa de fond şi ştiu că nu există un recurs depus de DNA. Vă spun cu mâna pe inimă că nu am niciun fel de motiv să-mi fie teamă de decizia instanţei, în cazul în care se va depune recurs. Mai mult decât atât, elementele din acest dosar sunt foarte clar: nu am săvârşit niciun fel de faptă care să poată fi considerată o infracţiune. Dimpotrivă. Nu s-a depăşit perioada în care poate fi depusă contestaţia, pentru că e o procedură şi trebuie emisă motivarea. Oricum, pentru a putea exista vreo şansă de schimbare, DNA trebuie să prezinte ceva suplimentar, dar vă spun că nu au ce să prezinte suplimentar, ci am eu ce să prezint în demonstrarea, fără putinţă de îndoială, a nevinovăţiei mele“.



DNA l-a trimis în judecată pe Ludovic Orban în primăvara anului trecut pentru că i-ar fi solicitat unui om de afaceri suma de 50.000 de euro în numerar pentru campania electorală de la alegerile locale din vara anului trecut.

„Nu pot să redau discuţii care au avut loc între patru ochi“

Ludovic Orban a recunoscut că a a avut o întâlnire cu preşedintele Iohannis înainte de a-şi depune candidatura, dar nu a precizat ce a discutat:

„Am avut o discuţie cu preşedintele Iohannis înainte de a-mi depune candidatura. Nu pot să redau discuţii care s-au purtat între patru ochi“.

Liberalul se află într-un turneu prin ţară, pentru a lua pulsul organizaţiilor locale. „Fiecare trecere prin organizaţiile judeţene are rolul de a asculta ce spun colegii de partid de la firul ierbii, de a înţelege ce consideră ei că trebuie schimbat în bine în activitatea PNL, de a înţelege ce consideră ei că s-a greşit în deciziile partidului şi în acticvitatea de ansamblu. De asemenea, doresc să ascult propunerilor lor de reclădirea a PNL, de recredibilizare, astfel încât să devină o forţă“, a mai spus Orban.