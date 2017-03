O fostă ingineră din minerit realizează mărţişoare unicat din hârtie colorată. „Am realizat în jur de 300 de mărţişoare, dar nu sunt două care să fie la fel“

Didina Voicu locuieşte în oraşul Târgu Cărbuneşti, iar în ultima lună a anului trecut s-a gândit să realizeze mărţişoare din hârtie colorată, tehnica folosită purtând denumirea de „quilling“.

După câteva lecţii online, fostul inginer minier a început să realizeze mărţişoare. „Nu m-a învăţat nimeni. Recunosc că m-am inspirat şi de pe Internet, dar cred că e nevoie de talent pentru a realiza astfel de obiecte care vestesc primăvara. Pentru a realiza astfel de mărţişoare e nevoie de inspiraţie. Au fost perioade când nu am avut inspiraţie şi atunci nu am putut să lucrez. Am realizat în jur de 300 de mărţişoare, dar nu sunt două care să fie la fel, pentru că de fiecare dată îmi venea o altă idee“, ne relatează Didina Voicu.

A lucrat chiar şi o oră la confecţionarea unui mărţişor

Un mărţişor din hârtie colorată se realizează destul de greu. E nevoie de multă muncă, dar şi de răbdare.





„Un mărţişor se confecţionează destul de greu. Poate să dureze o oră sau chiar şi mai mult până când este finalizat. Este foarte migălos şi necesită multă răbdare“,

spune Didina Voicu.

Cu toate că a muncit mult la confecţionarea mărţişoarelor, acestea au fost vândute cu doar câţiva lei. „Nu am pus accent pe preţ, pentru că nu am făcut mărţişoarele pentru că nu am bani. Mă interesează în primul ca cel care le cumpără să fie satisfăcut. Cred că au fost bine primite pentru că existau persoane care nu ştiau ce mărţişor să aleagă, pentru că toate li se păreau frumoase“, ne mărturiseşte fostul

Mărţişoare cu flori de toate felurile

Mărţişoarele înfăţişează flori de diferite feluri: de la păpădie, lalele sau mărgăritar şi până la ghiocei. „Sunt tot felul de combinaţii de culori. Chiar dacă aş fi vrut, nu au ieşit două mărţişoare la fel. Nu am matriţe, doar un ac de «quilling»“, ne explică fostul inginer miner. Didina Voicu nu a avut nevoie de multe materiale pentru a realiza mărţişoarele: „Am folosit hârtie colorată un lipici bun, iar restul sunt secrete pe care le-am descoperit lucrând“. Meştera ne spune că mărţişoarele realizate de ea rezistă ani de zile.

Didina Voicu a lucrat la caiera Securi, de unde a ieşit la pensie.