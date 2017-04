Inginerul german care a ales să trăiască într-un sat din România împreună cu 15 câini. A dezvoltat sistemul de injecţie auto şi a lucrat pentru Armata SUA

Heinz-Rudi Brunsendorf, în vârstă de 63 de ani, şi treăieşte de 12 ani în judeţul Gorj. A ajuns aici după ce s-a căsătorit căsătorit cu o gorjeancă, de care a divorţat după numai câţiva ani. Fosta sa soţie a plecat în Germania, dar Heinz-Rudi a rămas să trăiască în Gorj, unde spune că se simte liber şi fericit.

A apărut într-un articol amplu în revista companiei Bosch

Heinz-Rudi Brunsendorf a lucrat ca inginer pentru armata americană, unde a contribuit la punerea în funcţiune a unor radare, şi la una dintre cele mai mari şi renumite companii din lume, Bosch. A fost unul dintre cei mai buni specialişti ai companiei. El a lucrat în cercetare, la dezvoltarea sistemulului injecţie la autovehicule. Revista companiei i-a dedicat lui Heinz-Rudi un articol am plu, care s-a întins pe mai multe pagini ca urmare a reuşitelor lui Heinz din domeniul cercetării şi a contribuit la dezvoltarea industriei auto. A lucrat la Bosh ca inginer electrotehnic în jur de 20 de ani.





Fosta soţie a plecat în Germania, iar Heinz a rămas în România

Heinz-Rudi a ajuns în Târgu Jiu după ce s-a căsătorit cu o gorjeancă.„Am avut un prieten care era căsătorit cu o românca, iar prietena ei a venit într-o vacanţă. Aşa am cunoscut-o şi după un timp ne-am căsătorit. Am trăit la bloc, într-un apartament din Târgu Jiu. Am avut o brutărie în Târgu Jiu“, ne povesteşte Heinz-Rudi.

A învăţat să facă ţuică cu cazanul

Cei doi s-a despărţit după numai câţiva ani, dar, cu toate acestea, nu a vrut să se întoarcă în ţara sa. El trăieşte într-o casă veche şi dărăpănată din satul Câmpofeni. Nu plăteşte chirie, ci doar se ocupă de întreţinerea gospodăriei: face curăţenie, taie viţa de vie, culege fructele şi chiar a învăţat să facă ţuică cu cazanul, deşi nu consumă deloc alcool.

„Fostei mele soţii nu i-a plăcut România şi a plecat în Germania, dar eu am rămas să trăiesc aici, pentru că este frumos şi îmi place. Aici este totul natural, iar viaţa este mai puţin stresantă. În Stutgart, acolo unde am trăit, era foarte mare aglomeraţie şi multe maşini. Aici este linişte“,

spune germanul.

A ales să rămână în România şi datorită câinilor

Heinz-Rudi trăieşte acum într-o casă veche din satul Câmpofeni, comuna Arcani, unde are grijă de 15 câini, pentru că este un mare iubitor de animale. Acesta este un alt motiv pentru care a decis să rămână în România. „În Germania ar fi fost imposibil să am atâţia câini. Îmi plac câinii, pentru că sunt cei mai buni prieteni ai omului“, ne explică germanul.





„Vreau să fiu înmormântat în cimitirul satului“

Heinz-Rudi urmează să beneficieze de pensie din Germania, pentru că va împlini vârsta de pensionare. Cu toate acestea, el nu vrea să se întoarcă în Germania şi vrea să fie înmormântat în cimitirul din apropiere: „Este o pensie bună pentru România, dar mică pentru Germania. Acolo, viaţa este foarte scumpă. Vreau să fiu înmormântat în cimitirul satului pentru că este aproape“. Heinz-Rudi are, în Germania, patru fraţi şi o fiică.

A vizitat toată România

Heinz-Rudi ne spune că a vizitat toată România şi a fost impresionat de frumuseţile din ţara noastră: „Am vizitat toată România şi mi-a plăcut foarte mult. Cele mai frumoase locuri au fost Delta Dunării, Sibiu, Băile Herculane, Rânca. Am fost de mai multe ori la Orşova pentru că îmi place să pescuiesc“.

„Este un om cumsecade“

Heinz-Rudi se înţelege bine cu mai toţi vecinii. „Este un om cumsecade şi foarte muncitor. Îl cunosc cam de un an de zile. Este un om extraordinar. Ne înţelegem foarte bine, deşi se exprimă mai greu în limba germană“, a precizat Cristin Daviţoiu.