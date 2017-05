FOTO Romii din Gorj şi-au făcut cartier de cavouri de lux în faţa bisericii: „Aici este bucătărie, aici este o baie...“

Cavoul, cu temelie şi cărămidă, este construit de familia Căldăraru. Are trei încăperi, la fel ca o casă. „Aici este bucătărie, aici este o baie... Sunt trei compartimente, pentru că sunt trei familii. Nu este altceva“, spune ironică fosta soţie a afaceristului rom Ion Bârcină, trimis în judecată în mai multe dosare penale.

Femeia ne spune că e vorba de o renovare, deoarece cavoul vechi s-a deteriorat:

„Sunt cavouri vechi de 16 ani. Facem o renovare. Trebuie să ţinem morţii să pice pe ei. În toată ţara există aşa ceva. Dacă ne demolează pe noi, atunci să demoleze toate cavourile din lume. Nu ştiu ce au de împărţit cu domnul Bârcină, pentru că nu a făcut niciun rău. Eu o să continui lucrarea, pentru că am persoane bolnave în familie şi nu mai au mult de trăit. Am plătit acum 16 ani la un preot de atunci. Aşa au făcut toţi oamenii. Au am mai fost la înmormântări, dar nu a fost vreun scandal“.





Cavourile sunt consatruite chiar pe marginea drumului

Cavoul aflat în execuţie depăşeşte gardul care împrejmuieşte biserica şi cimitirul, aflându-se chiar la marginea drumului. Şi alte cavouri sunt construite în acelaşi fel, de-a lungul drumului. „Nu am făcut un abuz. Aici au fost făcute cavouri. Noi doar facem o renovare. Am dat jos cavoul vechi pentru că prăbuşea peste morţi. (...) Dacă moare mama, unde o duc? Părintele ce să zică, dacă toată lumea face aşa ceva. Nu avem ce să discutăm cu omul. Este o tradiţie la noi. Preotul nu are nicio vină“, ne spune un alt membru al familiei Căldăraru.





Control de la DSP: înhumările încalcă legislaţia

Astăzi, o echipă de control de la Direcţia de Sănătate Publică (DSP) Gorj a venit să verifice situţia. Concluzia a fost că înhumările care s-a făcut nu respectă legislaţia, iar cavourile se afla la o distanţă mică, chiar la limită faţă de cât permite legislaţia, faţă de locuinţe.





„Am constatat starea de fapt, care încalcă legislaţia. Este contrar legislaţiei ca înhumările să se facă în acest fel. Ordinul 119 spune că trebuie ca înhumarea în pământ să se facă la o adâncime de doi metri, iar, dacă este criptă, la suprafaţa pământului, nicidecum aşa cum se înhumează aici, desupra solului. Am luat legătura cu preotul şi l-am chemat la o discuţie. Din punctul nostru de vedere, nu putem să cerem demolarea construcţiei, doar o să facem verificări pentru a vedea dacă are toate actele în regulă. O să facem recomandări pentru a intra în legalitate într-un anumit termen. Sunt foarte multe nereguli. Locul nu e îngrădit corespunzător. Distanţa minimă faţă locuinţe trebuie să fie de 50 de metri. Este la limită“, a spus Adrian Dobrin, reprezentantul DSP Gorj.





Primarul comunei Scoarţa, Ion Stamatoiu, a dispus sistarea lucrărilor la cavoul cu trei încăperi: „S-a luat măsura sistării lucrărilor. Vom avea o întâlnire cu reprezentanţii mai multor instituţii, pentru că dorim să scoatem un regulament de funcţionare a cimitirelor. Vrem să convocăm toţi preoţii şi să le aducem la cunoştinţă regulamentul. Fiecare făcea cam ce dorea. Construia fiecare cum voia şi cred că nimeni nu le-a interzis să facă într-un anumit mod. Cea care este acum în lucru a fost construită în urmă cu mai mulţi ani“.