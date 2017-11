Fabrica de cablaje auto „Leoni“ a preluat spaţiile deţinute de compania Pirelli din incinta Parcului Industrial Bumbeşti Jiu. 500 de locuri de muncă vor fi create

Spaţiile deţinute de compania Pirelli în Parcul Industrial Bumbeşti Jiu, din judeţul Gorj, au fost preluate de către compania de cablaje autor „Leoni“. Producţia urmează să înceapă în perioada următoare, 500 de noi locuri de muncă fiind create.

„Reprezentanţii Societăţii Parc Industrial Gorj S.A., cu girul Consiliului Judeţean Gorj-în calitate de autoritate publică tutelară, au aprobat contractul de subînchiriere, prin care LEONI WIRING SYSTEMS PITEŞTI S.R.L preia în totalitate spaţiul şi imobilele în care a funcţionat PIRELLI&C. Eco Technology RO S.R.L., urmând ca în perioada următoare să demareze efectiv activitatea, estimând, pentru început, un număr de 500 de angajaţi“, se arată într-un comunicat de presă al Consiliului Judeţean Gorj.

Cosmin Popescu, preşedintele Consiliului Judeţean Gorj, a spus că preluarea activelor se va face pe o perioadă de cinci ani:

Cu acordul colegilor din consiliul judeţean, exprimat în şedinţa din luna octombrie a.c., în calitate de reprezentant legal al Judeţului Gorj- titular al patrimoniului afectat închirierii, am semnat acordul-cadru cu privire la încheierea contractului de sublocaţiune, urmată de cesiunea ulterioară a contractului de închiriere încheiat cu PIRELLI. Se impune precizarea că preluarea în sublocaţiune a imobilelor de către LEONI WIRING SYSTEMS PITEŞTI S.R.L. se realizează pe o perioadă de maxim 5 ani şi va fi urmată de o cesiune automată a contractului de închiriere, operaţiune juridică ce presupune transmiterea tuturor drepturilor şi obligaţiilor de dezvoltare a parcului industrial ce revin lui PIRELLI, în calitate de cedent, rezultând din contractul principal de locaţiune, către LEONI, în calitate de cesionar. Negocierile au început cu mai mult timp în urmă şi consider că acordul-cadru pe care l-am semnat este unul eficient pentru dezvoltarea şi interesele economice ale societăţii de administrare a parcului industrial aflat sub autoritatea Consiliului Judeţean Gorj”,