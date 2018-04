Ce meserii sunt căutate la Bursa Generală a Locurilor de Muncă din Gorj

Acţiunea de recrutare de personal va începe la ora 10,00.

Până la această dată, au fost contactaţi peste 200 agenţi economici din judet,din care 70 angajatori au confirmat participarea la această bursă oferind un număr de 1106 locuri de muncă, din care 67 pentru persoane cu studii superioare.

Dintre meseriile solicitate de către angajatorii care vor fi prezenţi la această bursă menţionăm: zidar,lacatus mecanic, operator, sudor, dulgher, electrician, manipulant marfa, agent asigurari, zugrav, croitor, fierar betonist, mecanic, confectioner, sofer, lucrator gestionar, bucatar, instalator, faiantar, tehnician, frezor, ospatar, paznic, agent asigurare, tinichigiu, macaragiu, strungar, maistru, montator, agent vanzari, contabil, ajutor bucatar, ajutor fochist, deservent utilaje, facturist, geamgiu, gradinar, gestionar, masinist, motostivuitorist, mozaicar, parchetar, rabotor mortezor universal, spalator vehicule, tamplar, tractorist, tratamentist, vanzator, vopsitor, vulcanizator si muncitor necalificat iar pentru persoanele cu studii superioare avem analist cumparari/consultant furnizori, consilier vanzari, controlor calitate, consultant credit, consultant financiar,inginer constructor, economist in economie generala, inginer cai ferate,drumuri si poduri, inginer chimist, inginer de software, programator, inginer in industria alimentara, inginer electromecanic, inginer electronist, inginer productie, inginer mecanic, proiectant inginer mecanic, analist , etc