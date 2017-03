Cât de ineficiente sunt antibioticele în tratarea virozelor. „Au ca mecanism de acţiune distrugerea peretelui celular sau a nucleului bacteriei“

Virozele sunt afecţiunile care apar în urma infectării organismului cu virusuri. Spre deosebire de infecţiile bacteriene, cele virale au o simptomatologie mai moderată. Starea generală este alterată, cu indispoziţie, astenie, dureri musculare, cefalee. Secreţiile sunt oculare, nazale sau bronşice şi apar frecvent strănutul şi tusea, în general fără expectoraţie, seacă. Febra nu are valori foarte înalte.



„Dacă pentru tratarea unei infecţii bacteriene există o gamă largă de medicamente alopate, în special antibiotice, în cazul virozelor, medicaţia alopată nu este atât de variată. Antibioticele au ca mecanism principal de acţiune distrugerea peretelui celular sau a nucleului bacteriei. Virusurile nu au nici nucleu, nici perete celular, prin urmare antibioticele nu au nici un efect asupra virusurilor. În ciuda acestui fapt, în România, antibioticele au devenit o rutină în tratamentul virozelor. De ce? Uşor de explicat. O viroză are, de obicei, la un organism cu o imunitate medie, o durată de 7-10 zile, după care trece de la sine, chiar şi fără tratament. Pacienţii se prezintă la medic la 2-3 zile de la debutul virozei, deoarece acesta este intervalul de timp in care semnele infecţiei devin deranjante. Medicul prescrie un antibiotic şi recomandă pacientului să aştepte 2-3 zile până îşi va face efectul. Am ajuns deja la a 6-a zi, când viroza, oricum, începe să scadă în intensitate chiar şi fără tratament. Şi, astfel, în mod miraculos, tratamentul cu antibiotice «îşi face efectul», vindecând viroza şi sporind profiturile firmelor de medicamente, care încurajează acest stil de tratament. Mai mult, antibioticele distrug flora intestinala, ce are un rol important în cadrul sistemului imunitar şi contribuie la prelucrarea şi absorbţia alimentelor. Flora afectata se reface foarte greu, chiar dacă se administrează probiotice, uneori perioada necesară fiind de luni de zile“, explică medicul homeopat Bogdan Adrian Neguleasa.

Fructele lui tincura de Echinacea, mai eficiente decât antibioticele în cazul virozelor

Cel mai eficient tratament este cel de acela de a sprijini corpul uman în lupta cu virusurile, întărind sistemul imunitar.





Medicul homeopat Bogdan Neguleasa recomandă consumul de fructe şi tinctura de Echinacea: