Bacalaureat 2017 Gorj: Raluca Petruţa-Dogaru, singura candidată de 10 la Bacalaureat din Gorj. . „A fost o muncă susţinută şi a dat rezultate“

Raluca Petruţa-Dogaru a absolvit Colegiul Naţional „Tudor Vladimirescu“ din Târgu Jiu, la specializarea matematică -informatică. Tânăra ne-a mărturisit că nu se aştepta la note maxime la toate probele şi că a avut cele mai mari emoţii la Limba şi Literatura Română: „Nu mă aşteptam să obţin note maxime la toate probele. Am avut emoţii la fiecare disciplină în parte, dar probabil că la Română am avut cele mai mari emoţii, pentru că la matematică şi fizică am lucrat mereu“.

„Nu m-am apucat în clasa a XII-a de învăţat pentru Bac“

Raluca crede că secretul performanţei sale este că s-a pregătit în mod constant:

„M-am pregătit în mod constant şi cred că în cei patru ani nu au fost momente să las pe următoarea zi ce aveam de făcut. Nu m-am apucat în clasa a XII-a de învăţat pentru Bac. A fost o muncă susţinută şi a dat rezultate. Am făcut pregătire suplimentară acasă, la matematică, fizică şi foarte puţin la Limba Română“.

Va susţine admitere la Politehnică

Raluca va susţine peste două săptămâni examen de admitere la Politehnic, aşa că nu va intra în vacanţă: „O să reîncep învăţatul pentru că am admitere în două săptămâni. Vreau să urmez Facultatea de Calculatoare din cadrul Politehnicii Bucureşti. O să susţin admitere la matematică şi fizică. Se intră cu medii foarte mari şi contează foarte mult media de admitere. Rezultatul de la Bacalaureat are o pondere de doar 20%. Diferenţa se face tot la rezultatele de la admitere, în principal. Este una dintre cele mai dificile facultăţi. Am fost pasionată de matematică şi în liceu am descoperit şi pasiunea pentru informatică. Mi se pare că este o facultate care îţi deschide multe oportunităţi“.