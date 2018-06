VIDEO Apa albastră, pe care animalele nu o beau, nu este contaminată, spun reprezentanţii Apelor Române. Susţin că albăstreala a fost "provocată"

Directorul Sistemului de Gospodărire a Apelor Dâmboviţa, Dănuţ Bâzgu, spune că rezultalele sunt bune, nefiind înregistrate depăşiri ai parametrilor legali. De asemenea, mai spune că pozele şi filmuleţe sunt trucate, în sensul că cei care le-au realizat ar fi pus chiar ei colorant în apă pentru a se răzbuna pe firmă, fiind foşti angajaţi.

"Am fost ieri şi cu domnul prefect la faţa locului. Pozele cu trucate, fotoshophate. Am luat la picior toată zona aceea. Ne-au ieşit problele. Nu sunt depăşiri de indicatori ale acestui compus. În aceste condiţii, organele ar trebui să îi strângă cu uşa pe cei care au distribuit şi care au fost salariaţi ai firmei aceleia. Nu îşi pot bate joc de nişte salariaţi, că am stat trei zile după fundul lor. Trebuie traşi la răspundere aceşti indivizi. Dacă nu e falsificată poza, înseamnă că ei au aruncat un sac de substanţă în apă. Nouă ne-a ieşit o valoare de 438 faţă de 600 în dreptul ţevii şi de 28 în albia râului. Conducta de evacuarea de ape tehnologice, epurate vine de la firmă pentru că au voie să deverseze", spune directorul.