Un tânăr român, în atenţia presei londoneze după ce a decis să se căsătorească cu un preot de 78 de ani

Reverendul Philip Clements, fost preot paroh în Eastry, Kent, a confirmat pentru presa din Regat că planurile sale de nuntă sunt cât se poate de reale. Cei doi şi-au mărturisit dragostea în faţa camerelor de filmat şi sunt gata să se căsătorească. Reverendul Philip Clements, fost preot paroh în Eastry, Kent, a confirmat pentru presa din Regat că planurile sale de nuntă sunt cât se poate de reale. Cei doi şi-au mărturisit dragostea în faţa camerelor de filmat şi sunt gata să se căsătorească.

Philip Clements şi iubitul său, Florin, vor să îşi facă bagajele şi să se mute în România.

„Nu mai am prea mult de trăit, aşa ca vreau să mă bucur de restul vieţii alături de persoana pe care o iubesc. Vreau să profit din plin de asta. Viaţa mea s-a schimbat imens, pentru că de la preotul muncitor, corect şi devotat, am ajuns să mă îndrăgostesc de un tânăr şi să-mi doresc să-mi petrec restul vieţii cu el. Am facut acest anunţ public pentru că îmi doresc ca Biserica să-şi schimbe atitudinea faţă de această problemă, a căsătoriei între persoanele de acelaşi sex. Sunt convins că foarte mulţi preoţi îşi doresc un partener, dar sunt obligaţi să n-o facă de către regulile Bisericii”, a mărturisit reverendul la BBC.

Clericilor le este interzis să se căsătorească cu persoane de acelaşi sex, dar le este permis un parteneriat civil. Preotul a renunţat la haina preoţească pentru Marin.





Marin Florin a terminat studiile liceale la Vişina, în 2013, nu a luat Bac-ul şi a plecat in Anglia. Acolo şi-a găsit marea iubire. Tânărul a declarat şi el la acelaşi cunoscut post tv: „Toţi prietenii mei ştiu că este genul meu de bărbat. Îmi plac oamenii în vârstă, deoarece au mai multă experienţă în viaţă. Pentru mine e ceva wow, pentru ca relaţiile mele trecute n-au durat foarte mult, iar acum cred şi simt că este cea mai bună relaţie din viaţa mea”, a spus dâmboviţeanul.