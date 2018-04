Un nou rezultat mare pentru jandarmul Ionuţ Timofte, la Băneasa Race

În urmă cu şase ani avea 105 kg şi a decis că trebuie să îşi schimbe stilul de viaţă. Jandarmul dâmboviţean Ionuţ Timofte aleargă la toate maratoanele şi crosurile din ţară şi aproape de fiecare dată prinde podiumul. Din 2007 cochetează cu alergarea şi de atunci a renunţat la mâncărurile grase şi la sucurile carbogazoase.

"Iau foarte în serios treaba asta. E ca un drog pentru mine. Când am văzut că am 105 kg mi-am schimbat radical viaţa şi am slăbit 25 de kg în şase luni, cu ajutorul alergatului. Alergatul m-a disciplinat şi în ceea ce priveşte alimentaţia. Nu mai beau sucuri carbogazoase şi mănânc multe legume şi fructe. Era foarte rău la 105 kg. Simţeam că leşin la o partidă de fotbal şi nu era bine deloc. Acum am 75 de kg”, spune subofiţerul Ionuţ Timofte.

Ionuţ Timofte lucrează în cadrul MAI, la IJJ Dâmboviţa şi două săptămâni pe lună stă la postul de la Zănoaga, Munţii Bucegi. În celelalte două săptămâni participă la concursuri de alergare sau se antrenează.

“Anul trecut am participat la 4 concursuri şi anul acesta am avut în jur de 14 până acum. În septembrie deja sunt programate 3 concursuri - un maraton, un semimaraton şi un cros de 10 kilometri. Am văzut că pot să ajung departe cu treaba asta şi am luat-o în serios. Mă pregătesc pe toate planurile: pregătire fizică, alimentaţie şi psihic”, adaugă jandarmul.