Sute de şcoli înscrise în concursul “Let’s Be ECO!”. Premii consistente puse în joc

Obiectivul acestui concurs constă în distribuirea unor calculatoare/laptop-uri şi birouri alocate în urma disponibilizării, în şcolile din mediul rural. Pentru a putea fi oferite unităţilor şcolare, Garda Naţională de Mediu a disponibilizat câteva sute de calculatoare şi laptop-uri, aflate în perfectă stare de funcţionare, în scopul reutilizării de către elevi.

Acţiunea vizează promovarea conceptului de economie circulară, care susţine dezvoltarea sustenabilă şi diminuarea risipei prin consumul raţional de resurse. Prin disponibilizarea unor echipamente aflate în dotarea instituţiei, Garda Naţională de Mediu încurajează un model funcţional de recuperare şi valorificare a resurselor, prin prelungirea duratei de viaţă a echipamentelor electronice.

În concurs s-au înscris 649 de şcoli din 41 de judeţe, numărul unităţilor şcolare înscrise reprezentând 21% din numărul total al şcolilor din România. Au intrat în competiţie şcoli primare, licee, şcoli de arte şi meserii, şi chiar şi o şcoală specială aflată în sistemul de detenţie din România (Tichileşti Brăila). În vederea susţinerii şcolilor din care fac parte, elevii de la unităţile şcolare înscrise în concurs au trimis peste 25.000 de lucrări originale create din materiale reciclabile, având ca temă mediul înconjurător.

Următoarea etapă a concursului se va desfăşura până pe 9 martie şi va consta în evaluarea lucrărilor. În vederea desemnării câştigătorilor, fiecare unitate şcolară va fi evaluată în funcţie de numărul elevilor participanţi, de calitatea lucrărilor şi de necesităţile logistice specificate în formularul de înscriere.

După desemnarea câştigătorilor şi odată cu publicarea clasamentului final, într-o primă etapă, vor fi acordate 500 de laptopuri unităţilor şcolare câştigătoare, urmând ca această cifră să fie suplimentată, în funcţie de numărul de calculatoare disponibile.

„Ideea de a oferi a oferi şcolilor din mediul rural echipamente disponibilizate susţine principiul ‘Zero Waste – zero deşeuri’ care a generat conceptul economiei circulare. Urmând acest principiu, am decis ca toate calculatoarele funcţionale rămase în dotarea instituţiei după achiziţionarea unor echipamente noi, prin intermediul fondurilor europene, să fie reutilizate, în beneficiul elevilor din zonele defavorizate. Ne bucurăm că iniţiativa noastră a fost întâmpinată cu entuziasm şi cu siguranţă premiile vor ajunge către cei mai implicaţi şi creativi participanţi. Speram ca iniţiativa Gărzii Naţionale de Mediu să reprezinte un exemplu de protejare a mediului şi combatere a risipei şi pentru alte instituţii publice din România”, a declarat Comisarul General al GNM, domnul Bogdan Trif.

Proiectul "Let’s Be ECO!", organizat de echipa "Let`s Do It, România!", în parteneriat cu Garda Naţională de Mediu, este dedicat şcolilor din mediul rural din toată ţara şi urmăreşte ca elevii să înţeleagă importanţa protejării mediului înconjurător şi a conservării resurselor.