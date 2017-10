Noi fonduri nerambursabile pentru oraşele mici şi mijlocii din Sud Muntenia, prin POR 2014 – 2020

"În cadrul celei de-a şaptea reuniuni a Comitetului de Monitorizare pentru Programul Operaţional Regional, ca urmare a analizei privind stadiul implementării POR 2014 – 2020, precum şi a discuţiilor cu reprezentanţii Comisiei Europene, a reieşit necesitatea modificării programului pentru atingerea ţintelor de absorbţie stabilite. Una dintre propunerile de modificare a programului analizate şi aprobate de membrii CM POR vizează introducerea unei noi linii de finanţare – Axa prioritară 13 „Sprijinirea regenerării oraşelor mici şi mijlocii”, care urmăreşte îmbunătăţirea calităţii vieţii populaţiei în oraşele mici şi mijlocii din România, precum şi incluziunea socială a populaţiei defavorizate, prin sprijinirea investiţiilor în infrastructura de bază, centre sociale, comunitare etc", se arată într-un comunicat al ADR Sud Muntenia.

Prin nouă axă vor putea fi realizate investiţii precum construire/reabilitare/modernizare/extindere a clădirilor destinate utilizării publice pentru servicii sociale de zi, educative, culturale şi recreative, cu scopul de a crea, îmbunătăţi sau extinde serviciile publice de bază, inclusiv dotarea acestora cu echipamente specifice; creare/modernizare/reabilitare a spaţiilor destinate utilizării publice (ex.: parcuri, spaţii verzi, spaţii publice, scuaruri, locuri de joacă pentru copii, alei pietonale, străzi, trotuare, piste pentru biciclişti), inclusiv utilităţi, precum şi facilităţi pentru activităţi sportive şi recreaţionale de mici dimensiuni (ex.: terenuri de sport), Wi-Fi în spaţiile publice, mobilier urban (bănci, coşuri de gunoi etc).

"Aceste tipuri de investiţii nu sunt activităţi noi, întrucât se regăsesc pentru finanţare în versiunea curentă a Programului Operaţional Regional prin alte axe prioritare, respectiv Axa prioritară 4 „Sprijinirea dezvoltării urbane durabile” (Priorităţile de investiţii 4.2 – revitalizare urbană şi 4.3 – regenerarea comunităţilor marginalizate), Axa prioritară 5 „Îmbunătăţirea mediului urban şi conservarea, protecţia şi valorificarea durabilă a patrimoniului cultural” (Prioritatea de investiţii 5.2 – revitalizarea oraşelor) şi Axa prioritară 9 „Sprijinirea regenerării economice şi sociale a comunităţilor defavorizate din mediul urban”", se mai arată în comunicat.

Alocarea financiară totală pentru Axa prioritară 13 este de 200 de milioane de euro, din care alocarea regională pentru Sud Muntenia este de 24,29 milioane de euro.