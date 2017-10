Liber în dosarul „tancul rusesc“, Ion Dumitru o vrea la închisoare pe Rovana Plumb. „În PSD e un canibalism în care unii îi mănâncă pe alţii“

Fostul preşedinte Romsilva a fost condamnat pentru abuz în serviciu, dar a scăpat de acest proces. El vrea acum să o trimită după gratii pe fosta sa colegă de la PSD Rovana Plumb.

În 2013, ea ar fi dat ordin ca Ion Dumitru să fie concediat, după ce Înalta Curte de Casaţie îl condamnase la trei ani cu suspendare, pentru abuz în serviciu. Dumitru ar fi cumpărat un utilaj forestier pentru care Romsilva a plătit 296.000 de dolari, deşi el valora doar 6.000 de dolari.

Ion Dumitru spune că „în PSD e un canibalism în care unii îi mănâncă pe alţii”.

Acum mai are aproximativ doi ani până la pensionare şi vrea să lucreze ca pădurar şi să câştige o leafă lunară de cel puţin 12.000 de lei.

Totul s-a făcut în baza deciziei Curţii Constituţionale (CCR) dată în iunie 2016, potrivit căreia doar încălcarea legii sau a ordonanţelor de urgenţă este infracţiune.

Fostul parlamentar PSD a făcut o contestaţie la executare, invocând decizia CCR, iar Tribunalul Bucureşti a stabilit că infracţiunile au fost dezincriminate. Procurorii au contestat decizia la Curtea de Apel Bucureşti (CAB). Magistraţii de la CAB aşteaptă o decizie a Completul pentru dezlegarea unor chestiuni de drept de la Curtea Supremă pentru a da sentinţa finală.

Adaos de 1.744% la tanc

Procurorii DNA au explicat că, în 2004, Dumitru a acceptat discutarea în Consiliul de Administraţie al Romsilva a unei propuneri de achizi ţionare prin licitaţie a unui buldozer. Propunerea fusese întocmită de directorii regiei, cu acordul său. Firma care deţinea în realitate utilajul, Eufrat SRL, făcuse o ofertă de vânzare regiei Romsilva. Tancul a fost achiziţionat cu un adaos de 1.744%. El a fost vopsit şi nu a fost folosit niciodată. Utilajul era un vehicul de tip militar construit pe un şasiu de tanc tip T 34, care avea în faţă montată o lamă în „V”, iar în spate un braţ dotat la capăt cu gheare. După modificare a fost vopsit în roz.





Adaos record: 20.000%

Dumitru a ajuns celebru după o achitare definitivă de răsunet, dată de Curtea Supremă, în dosarul Romsilva I. În acest proces s-a înregistrat recordul mondial în materie de adaos comercial în licitaţii trucate: 20.000 %.



Cartuşele, pistoalele, cravatele, acele de cravată, costumele de vânătoare şi multe alte bunuri-achiziţionate la preţuri halucinante şi fără respectarea legilor privind achiziţiile publice-au fost „justificate” de Dumitru într-o manieră uluitoare. El a explicat judecătorilor că Romsilva avea nevoie de costume, chiar dacă adaosul comercial era de peste 1.000 la sută, pentru „diferenţierea ierarhică, inclusiv prin vestimentaţie”.



Dumitru a scăpat de dosare susţinând că Romsilva putea face ce dorea cu banii, întrucât nu foloseşte fonduri publice pentru că nu primeşte nimic de la buget, ci se autofinanţează, iar Romsilva chiar avea profit.

Cum arată sentinţa Tribunalului Bucureşti

Solutia Tribunalului Bucureşti: „În baza art. 598 alin. 1) lit. d) C.p.p., admite contestaţia la executare formulată de contestatorul-condamnat Dumitru Ion cu privire la executarea sentinţei penale nr. 1414 din 27.09.2011 pronunţată de Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie-Secţia Penală în dosarul nr. 6355/1/2007, aşa cum a rămas definitivă prin decizia penală nr. 157 din 07.06.2013 pronunţată de Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie-Completul de 5 Judecători în dosarul nr. 3257/1/2012. Constată dezincriminate faptele pentru care s-a dispus condamnarea contestatorului-condamnat Dumitru Ion sub aspectul a două infracţiuni concurente de abuz în serviciu contra intereselor publice în formă calificată, prev. de art. 132 din Legea 78/2000 rap. la art. 2481 C.p. anterior combinat cu art. 248 C.p. anterior, prin sentinţa penală nr. 1414 din 27.09.2011 pronunţată de Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie-Secţia Penală în dosarul nr. 6355/1/2007, aşa cum a rămas definitivă prin decizia penală nr. 157 din 07.06.2013 pronunţată de Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie-Completul de 5 Judecători în dosarul nr. 3257/1/2012. Dispune încetarea executării celor două pedepse principale de câte 3 ani închisoare şi, implicit a pedepsei rezultante de 3 ani închisoare, a pedepselor complementare stabilite pe lângă pedepsele principale de câte 3 ani închisoare, constând în interzicerea, pe o durată de 2 ani după executarea pedepselor principale, a exercitării drepturilor prev. de art. 64 alin. 1) lit. a) teza aII-a, lit. b) şi litera c) C.p. anterior, şi, implicit, a pedepsei complementare aplicate pe lângă pedeapsa principală rezultantă de 3 ani închisoare, constând în interzicerea, pe o durată de 2 ani după executarea pedepselor principale, a exercitării drepturilor prev. de art. 64 alin. 1) lit. a) teza aII-a, lit. b) şi litera c) C.p. anterior, precum şi a pedepsei accesorii aplicate pe lângă pedeapsa principală rezultantă de 3 ani închisoare, constând în interzicerea exercitării drepturilor prev. de art. 64 alin. 1) lit. a) teza aII-a, lit. b) şi litera c) C.p. anterior, pe durata şi în condiţiile art. 71 C.p. anterior. În baza art. 275 alin. 3) C.p.p., cheltuielile judiciare avansate de stat rămân în sarcina statului. Cu drept de contestaţie în termen de 3 zile de la comunicare, pentru contestatorul-condamnat şi pentru Ministerul Public. Pronunţată în şedinţă publică azi, 12.06.2017. Document: Hotarâre 1206/2017 12.06.2017”