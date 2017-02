FOTO VIDEO Haos la Serviciul Public de Înmatriculare a Vehiculelor de la Târgovişte. Zeci de oameni s-au aşezat la cozi încă de la ora 4 dimineaţa

La Serviciul Public Comunitar Regim Permise de Conducere şi Înmatriculare a Vehiculelor de la Târgovişte, oamenii spun că s-au aşezat încă de la ora 4 dimineaţa şi au făcut liste pentru a nu pierde rândul.

Pentru a mai decongestiona "treaba", autorităţile au luat decizia deschiderii unui birou şi în sediul Direcţiei de Finanţe Dâmboviţa. Chiar şi-aşa, s-au format cozi de zeci şi sute de persoane.

"Eu am plătit TVA-ul în Italia. De ce îmi mai trebuie mie asta aici? Nu am întâlnit haosul ăsta în afară, pe unde am umblat. Am fost la poliţie, ne-am înscris acaolo şi când am ieşit şi ne-au spus că ne trebuie şi un document de neplătitor de TVA. Ce o însemna, nu ştiu. Şi a trebuit să plecăm de acolo, să venim la Finanţe. Mâine după ora 12.00 trebuie să luăm actele de Finanţe şi apoi iarăşi la poliţie. Am stat ore întregi la coadă. Ne-am trezit la ora trei dimineaţa", ne-a spus un şofer.