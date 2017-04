FOTO Cum a scăzut abandonul şcolar aproape de zero într-o comună din România: „Copiii vin de drag la şcoală“

Abandonul şcolar s-a redus aproape la zero în localitatea dâmboviţeană Gura Şuţii. Acest lucru a fost posibil graţie susţinerii financiare a părinţilor prin programele “Fiecare copil la şcoală” şi “Fiecare copil în grădiniţă”.

Familiile sărace au parte de un tichet de 50 de lei, rechizite şi haine pe care micuţii le primesc periodic. Toate acestea îi stimulează pe părinţii de etnie romă să îi ducă în fiecare zi pe copii la şcoală.

“Înainte să implementăm program Ovidiu Ro, <<Fiecare copil în şcoală>>, şi mai apoi <<Fiecare copil în grădiniţă>>, aveam probleme cu frecvenţa copiilor, cu relaţia cu părinţii. După ce acest program a devenit la noi în şcoală lege, aceste lucruri nu se mai întâmplă. Avem promovabilitate destul de mare. Frecvenţa la grădiniţă era undeva la 45% înainte de program. După implementarea sa am ajuns la aproape 100%. Părinţii invocau înainte tot felul de probleme de la pacheţul zilnic şi până la îmbrăcăminte. Acum primesc un tichet social de 50 de lei din partea Primăriei, haine şi încălţăminte. Avem familii numeroase. Cea mai mare are 14 copii şi au venit toţi la şcoală”, a declarat Georgeta Veseliu, directorul adjunct al Şcolii din Gura Şuţii.

În casa familiei Popa se găsesc opt copii. Cu toţii au beneficiat sau beneficiază de programul “Fiecare copil la grădiniţă” şi “Fiecare copil la şcoală” şi au de gând să îşi continue studiile.

"Dacă nu existau programele acestea îmi erau foarte greu să îi duc pe cei mici la şcoală sau la grădiniţă, recunosc. Chiar şi pe perioada vacanţei de vară, copiii sunt chemaţi la şcoală, unde participă la diferite ateliere. Aici găsesc material didactic şi primesc şi un pacheţel cu mâncare pentru fiecare zi", spune Lucica Popa.

Comuna Gura Şuţii a fost localitatea pilot pentru implementarea programelor "Fiecare copil la şcoală" şi "Fiecare copil la grădiniţă". Din anul 2007 cele două programe au fost demarate în comuna Gura Şuţii.

“Noi am fost comună pilot pentru Asociaţia Ovidiu Ro. Programul a venit ca o gură de oxigen pentru că alergam din familie în familie pentru a-i determina pe părinţi să îşi lase copiii la şcoală. Primăria Gura Şuţii a contribuit cu 300 de lei pe an de copil pentru îmbrăcăminte şi încălţăminte. Într-un an de zile părinţii făceau tot posibilul să-i aducă pe cei mici la şcoală şi grădiniţă. Pe lângă asta, cei mici s-au obişnuit că programul şi nu ar mai sta acasă. Copiii vin de drag acum la şcoală, s-au obişnuit în colectivitate şi mulţi învaţă bine. Ne bucurăm că am ajuns un exemplu şi pentru alte localităţi unde a fost implementat acest proiect”, ne-a spus primarul comunei Gura Şuţii, Dinu Constantin.

Fiecare Copil în Grădiniţă a fost lansat de Asociaţia OvidiuRo şi Ministerul Educaţiei şi Cercetării Ştiinţifice în iulie 2010. De atunci peste 6.000 de copii din 43 de comunităţi rurale şi urbane mici au beneficiat de educaţie timpurie şi nutriţie mai bună prin FCG.

Programul a fost citat atât de publicaţia The Economist, cât şi de Banca Mondială, drept bună practică. Dar până în prezent, FCG nu a beneficiat de fonduri din partea Uniunii Europene. În schimb, programul a fost finanţat de sectorul corporatist din România şi de o organizaţie non-profit din SUA.

Tichetele sociale condiţionate de prezenţa copiilor la grădiniţă s-au dovedit a fi un instrument extrem de eficient pentru a motiva părinţii foarte săraci şi de multe ori analfabeţi funcţional (care au, în medie, 4 ani de şcoală), să îşi aducă copiii la grădiniţă în fiecare zi.

Pentru a primi tichetele sociale, copiii trebuie să meargă la grădiniţă zilnic sau să aibă o scutire medicală, iar părinţii trebuie să participe la o activitate lunară. În timp ce suma de 50 de lei pe lună reprezintă un motiv suficient de implicare a părinţilor fără venituri, metoda de plată în sine (tichetele sociale) reprezintă un alt factor pozitiv.