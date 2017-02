Cinci zile cu mortul în casă din cauza doctoriţei satului. Revoltă în masă a localnicilor: „Avea un comportament foarte bun înainte de a se căsători“

Oamenii sunt revoltaţi atât pe situaţia întâlnită, cât şi de faptul că soţul cadrului medical îi repede cum îi vede în dispensar şi îi trimite acasă.

Moarta avea 77 de ani şi era foarte bolnavă. Decesul a avut loc vineri, iar femeia a putut fi înmormântată abia marţi, pentru că le lipseau certificatul de deces eliberat de medicul de familie.





Primarul comunei Morteni, Ionel Olteanu, în disperare de cauză, a sunat la 112, însă medicul de la ambulanţă a constatat decesul dar nu a putut elibera certificatul de care rudele aveau nevoie pentru a se pregăti de înmormântare.



“E o situaţie deosebită. Acest conflict se datorează soţului doamnei doctor, care lucrează la cabinet. Se poartă urât cu toată lumea. Oamenii nu se duc de drag la ei, ci atunci când au probleme. Doctora este la noi în comună de 20 de ani. Avea un comportament foarte bun înainte de a se căsători, dar acum a împrumutat din comportamentul lui. Oamenii s-au plâns la primărie în număr foarte mare, sunt foarte nemulţumiţi de doctor şi solicită un alt medic. Sunt în jur de 700 de semnături din 2.400 şi vor mai veni să semneze”, ne-as spus Barbu Nicolae, consilier la în Consiliul Local Morteni.

Acesta mai spune că dispensarul este acum un focar de infecţie, pentru că reziduurile de la medicamente sunt aruncate undeva în spatele clădirii.

“Să spunem merci că a venit “

“Nici măcar o dată pe lună nu venea doamna doctor. Noi nu am putut s-o înmormântăm pentru că nu aveam de la ea certificat de deces. Am mers la ea la cabinet, dar nu am găsit-o. Am şi sunat-o şi tot degeaba. Abia marţi am putut s-o ducem la groapă. Când a venit la cabinet tot ea era cu gura mare. A spus că spunem merci că a venit”, ne-a spus Lazăr Gheorghe, fiul femeii decedate.

Până la această oră nu am reuşit să luăm legătura cu medicul de familie pentru a-şi spune punctul de vedere.