BAC 2017 Dâmboviţa. Elev ieşit după nici o oră din examen: „Am băgat de umplutură ca să ajung la numărul de pagini“

"A fost destul de uşor. Partea a treia a fost mai dificilă. Ne-a picat să descriem un personaj de către Ioan Slavici sau Liviu Rebreanu. A fost cam nasol, am bătut câmpii. Sper să o să iau notă de trecere. Am băgat de umplutură ca să ajung la numărul de pagini. La restul subiectelor am scris puţin. Cei mai mulţi dintre colegii mei au terminat după prima jumătate de oră. Subiectele ar fi fost aceptabile dacă te pregăteai ct de cât. Eu m-am pregătit în ultima săptămână, aşa că nu am pretenţii foarte mari, pentru că am lucrat", ne-a spus Ionuţ Andrei, 20 de ani, elev provenit din seriile anterioare.

BAC 2017 Dâmboviţa. Peste 3.000 de elevi de clasa a 12-a din Dâmboviţa susţin luni, 26 iunie, proba scrisă la Limba şi literatura română pentru Bac 2017. Potrivit calendarului, rezultatele finale la Bacalaureat 2017 se afişează pe data de 10 iulie.

PROFILUL UMAN La subiectul I, elevii au primit o poezie de Ion Voinea, având de răspuns la nouă întrebări referitoare la elemente ale textului. La al doilea subiect, candidaţii au avut de redactat un text de tip argumentativ de 150-300 de cuvinte despre utilitatea activităţilor extraşcolare în educaţia cinematografică. La al treilea subiect, elevii au avut de scris un eseu de 600-900 de cuvinte în care să prezinte relaţia dintre două personaje dintr-un roman de Marin Preda.

PROFILUL REAL

Subiectul I: elevii au avut mai multe cerinţe dintr-un text la prima vedere - poezie „Alt cantec“, de Adrian Maniu. Printre cerinţe, identificarea mai multor sinonime sau rolul cratimei în text.

La al doilea subiect elevii au avut de scris un text argumentativ despre rolul comunicării în realizarea unui proiect în echipă.

La subiectul III a fost un eseu în care să prezinte particularităţile de construcţie a unui personaj dintr-un text narativ aparţinând lui Ioan Slavici sau Liviu Rebreanu.

Proba scrisă la Limba şi Literatura Română, care a început la ora 09.00, constă în trei subiecte, fiecare cu 30 de puncte. La primul, elevii au de rezolvat câteva exerciţii pe baza unui text la prima vedere, partea cea mai grea la acest subiect fiind ultimul subpunct în care tinerii trebuie să facă un mini-eseu în baza unui fragment din textul dat. La cel de al doilea subiect, absolvenţii au de elaborat un text argumentativ despre un anumit subiect dat, în care să respecte structura unui astfel de discurs, numărul de cuvinte şi normele limbii române. De asemenea, ei trebuie să utilizeze mijloace lingvistice potrivite exprimării unei aprecieri, să dezvolte două argumente adecvate ipotezei şi o concluzie pertinentă.

„La subiectul al III-lea, marea problemă a elevilor de clasa a XII-a, sigur, nu a tuturor, să nu generalizăm, presupune un eseu structurat care are două aspecte fundamentale: unul este legat de conţinut, care se regăseşte în programa de studiu din cei 4 ani de liceu. A doua chestiune spinoasă este cea a numărului de cuvinte, care trebuie să fie de minimum 600. De asemenea, este esenţial ca elevul să îşi organizeze eseul mai întâi sub forma unei scheme pe o ciornă, care îl va ajuta în procesul de redactare. Lucrând la acest plan, ulterior va şti ce să dezvolte“, a explicat Ruxandra Achim, profesor de Limba şi Literatura Română la Colegiul I.L. Caragiale.

Tot pentru subiectul al III-lea, aceasta i-a sfătuit pe candidaţi să fie atenţi la greşelile de punctuaţie şi ortografie şi să evite tentaţia de povesti textul dat.

BAC 2017 Dâmboviţa. Datele Inspectoratului Şcolar Judeţean Dâmboviţa arată că la nivelul judeţului numărul total de elevi înscrişi la Bacalaureat 2017 este de 3302, din care 560 sunt din promoţiile anterioare. Examenul de Bac 2017 se desfăşoară în Dâmboviţa în cadrul a 10 centre de evaluare şi examinare.

La finalizarea înscrierilor (26 mai 2017) din cele 30 unităţi liceale urmau să participe 3302 absolvenţi (2705 din promoţia curentă şi 597 din promoţia anterioară).

Pentru că o parte a candidaţilor din promoţiile anterioare, susţin doar probele pentru care nu au obţinut note de trecere, cei mai mulţi cadidaţi vor fi prezenţi la probele scrise, spre exemplu 3053 la E d) - proba la alegere a profilului din data de 30 iunie.

La proba E c) – proba obligatorie a profilului sunt înscrişi 3003 candidaţi (1843 la matematică şi 1160 la istorie. Pentru proba la alegere predomină geografia cu 1435 opţiuni, biologia cu 1095 opţiuni, în timp ce la polul opus este filosofia cu doar un canfdidat înscrios din judeţ.

BAC 2017 Dâmboviţa. Inspectoratul şcolar judeţean Dâmboviţa a propus către MEN, funcţionarea a zece centre de examen, cinci în Municipiul Târgovişte, câte unul în oraşele Titu, Moreni, Pucioasa şi două în oraşul Găeşti.

Centrele de examen sunt dotate cu mijloace de înregistrare audio şi video, descărcarea subiectelor, multiplicarea acestora şi desfăşurarea probelor de evaluare fiind înregistrate.

Frauda sau tentativa de fraudă se predepseşte cu eliminarea din examen, anularea tuturor probelor susţinute anterior şi interzicerea participării candidatului la următoarele două sesiuni de examen naţional.

Evaluarea lucrărilor se realizează în centre zonale de evaluare din alt judeţ, stabilit prin procedură specifică de M.E.N., iar notele obţinute la contestaţii rămân definitive, indiferent de nota obţinută la evaluarea iniţială.

Calendar Bacalaureat 2017



- 27 iunie 2017 Limba şi literatura maternă - proba Eb) - probă scrisă



- 28 iunie 2017 Proba obligatorie a profilului - proba Ec) - probă scrisă



- 30 iunie 2017 Proba la alegere a profilului şi specializării - proba Ed) - probă scrisă



- 5 iulie 2017 Afişarea rezultatelor (până la ora 16:00) şi depunerea contestaţiilor (orele 16:00 - 20:00)



- 6 - 9 iulie 2017 Rezolvarea contestaţiilor



- 10 iulie 2017 Afişarea rezultatelor finale