România lucrului prost făcut. Turn de control inaugurat cu fast, stă închis fiindcă acoperişul este prea fragil pentru antene

Oficialii ROMATSA refuză să autorizeze clădirea pentru funcţionare şi s-o preia pentru utilizare fiindcă proiectanţii n-au luat în considerare că noul turn trebuie prevăzut cu mai multe antene şi dispozitive în partea superioară.

Cum acest echipament are o greutate foarte mare, acoperişul n-ar putea susţine presiunea, au constatat oficialii ROMATSA. În plus, scara de acces spre vârful turnului ar fi prea îngustă şi periculoasă în caz de incendiu.



Din acest motiv, imediat după inaugurare s-a decretat reproiectarea şi refacerea clădirii, lucrări aflate în curs de derulare, având costuri suplimentare ridicate.



Probleme remediate până în 2018



Aeroportul din Suceava a fost închis pentru modernizare începând cu data de 13 ianuarie 2014, lucrările fiind realizate în cadrul unui proiect în valoare de 105 milioane de lei, cu bani obţinuţi majoritar din fonduri europene. Proiectul general, coordonat de conducerea aeroporului, subordonată Consiliului Judeţean Suceava, a presupus modernizarea pistei şi a sistemului de balizaj, turnul de control nou, plus aparatură de control şi trafic aerian.

Pentru construirea turnului nou a fost angajată o firmă din Bucureşti, Ecoterra. Potrivit lui Ioan Măriuţa, directorul Ae¬¬ro¬portului „Ştefan cel Mare“, aspectele neconforme ale proiectului ar urma să fie remediate până în aprilie 2018, atunci când turnul de control reparat va fi predat către ROMATSA.



„În prezent, ROMATSA şi Administraţia Aeroportului Suceava discută condiţiile pentru încheierea unui protocol de colaborare. Prin acest protocol se vor stabili atât modul în care se va preda, respectiv prelua noul turn de control, cât şi realizarea coerentă şi coordonată a lucrărilor şi dotărilor pentru punerea în funcţiune şi autorizarea operaţională a sistemului de control a traficului aerian din noul Turn, conform reglementărilor aeronautice europene obligatorii în acest domeniu“, au transmis reprezentanţii ROMATSA.



Trafic în creştere, turn vechi de control



„Funcţionează şi turnul vechi, dar şi cel nou, cel de-al doilea deocamdată în proceduri de verificare. Până când noul turn va deveni funcţional, Aeroportul Suceava îşi poate desfăşura activitatea în condiţii de siguranţă cu controlorii de trafic aerian din turnul vechi“, a mai spus Ioan Măriuţa.



Până să fie modernizat, de pe aeroportul sucevean pleca doar o cursă săptămânală între Suceava şi Bucureşti. În prezent, săptămânal au loc 35 de zboruri, interne şi internaţionale. De la începutul anului, pe Aeroportul sucevean au trecut 86.170 de pasageri, în condiţiile în care, înainte de modernizarea aeroportului, numărul maxim de pasageri înregistraţi anual a fost de 12.000.

