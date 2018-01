Prorectorul Universităţii din Suceava, despre „ministrul pamblică”: „Nu pot spune că e un bun comunicator, dar e un manager foarte bun”

Prorectorul Universităţii „Ştefan cel Mare” din Suceava, Mihai Dimian, a ţinut să explice că noul ministru al Educaţiei, rectorul Valentin Popa, nu este unul dintre cei mai buni comunicatori pe care i-a întâlnit, însă a precizat că este un manager bun.

„În privinţa colajului de câteva dezacorduri selectate din zeci de ore de apariţii publice, observ că este o tehnică de manipulare ce a fost aplicată şi domnului Ministru al Educaţiei Daniel Funeriu doar că persoanele care îl apărau atunci pe Funeriu îl acuză acum pe Popa şi invers. Atunci se spunea <<Oamenii mărunţi se leagă de lucruri mărunte>>. Ar fi mai bine să se discute de problemele mari din educaţie (40% abandon şcolar în mediul rural, 30% dintre şcoli au grupul sanitar în curte, utlimul loc la testele PISA în ce priveşte motivaţia elevilor pentru studiu, 500.000 de tineri care au absolvit liceul şi nu au promovat examenul de Bacalaureat în ultimii 6 ani, nicio universitate românească în top 500 ARWU, etc.). Aceste atacuri au cu totul altă intenţie decât preocuparea pentru corectitudinea exprimării. Eu am lucrat cu el şi a avut iniţiative şi abordări foarte bune. Nu pot spune că e un bun comunicator, dar e un manager foarte bun”, a explicat pe pagina lui de Facebook, prorectorul Mihai Dimian.

Valentin Popa este ministrul desemnat al Educaţiei Naţionale în Guvernul PSD Vasilica Viorica Dăncilă. Este rectorul Universităţii „Ştefan cel Mare“ din Suceava din primăvara anului 2012. De când a fost propus ca ministru al Educaţiei, Valentin Popa a ieşit în evidenţă prin numeroase greşeli gramaticale.

Valentin Popa, propus pentru Ministerul Educaţiei, a recunoscut că a făcut de-a lungul timpului dezacorduri, bâlbe şi greşeli gramaticale, însă acestea au fost cauzate de emoţii.

În 2015, la deschiderea anului academic, Valentin Popa spunea că atât timp cât alocaţia pentru un student e mai mică decât cea pentru un deţinut, numărul lor va tinde să se egaleze întrucât lipsa finanţării educaţiei duce la costuri mai mari cu cei „needucaţi”.

„A apărut un colaj de afirmaţii extrase din discursurile mele din ultimii ani. Nu mă pot exprima exact despre acest colaj, dar recunosc că, în ultimii 6 ani, de când am fost rector, am făcut dezacorduri, bâlbe, greşeli gramaticale, în general datorate emoţiilor. Nu neg că am făcut în trecut astfel de greşeli. Cine nu mai greşeşte? Oare mai găsim o persoană publică, care în ultimii ani să nu aibă astfel de dezacorduri? Afirm cu tărie că trebuie să am un limbaj perfect, mă voi strădui să îl am”, a spus Popa, după audierile din Parlament, conform Agerpres.

El a afirmat că acel colaj apărut în mediul online nu a fost falsificat.

Zeci de rectori au semnat o petiţie prin care l-au susţinut pe rectorul Universităţii „Ştefan cel Mare“, Valentin Popa, pentru funcţia de ministru al Educaţiei. Unii spun că un motiv pentru valul de „simpatie“ ar fi că alternativa pentru această funcţie era Ecaterina Andronescu, iar profesorii „nu vor să se mai întoarcă în trecut“.

Valentin Popa s-a născut la 12 iulie 1964, iar din 1989 a început să lucreze la Universitatea Ştefan cel Mare din Suceava, unde din 2012 până în prezent ocupă funcţia de rector.

De asemenea, Valentin Popa a fost şef al catedrei de Calculatoare şi Automatizări, dar şi director de proiect în cadrul unor contracte de cercetare ce implică lucrul în consorţii şi managementul unor echipe de cercetători distribuite teritorial, potrivit CV-ului afişat pe site-ul universităţii.

