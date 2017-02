O întregă comunitate încearcă să ajute o familie cu patru copii rămasă fără acoperiş deasupra capului în plină iarnă

Patru surori din satul Mihoveni, judeţul Suceava, au rămas, alături de părinţii lor, fără un acoperiş deasupra capului, acum, în plină iarnă. În seara zilei de vineri, 10 februarie 2017, în jurul orei 22.30, militarii Detaşamentului de Pompieri Suceava, împreună cu lucrătorii Serviciului Voluntar pentru Situaţii de Urgenţă Scheia, au intervenit cu patru autospeciale pentru localizarea şi stingerea incendiului izbucnit la casa familiei Belciug din satul Mihoveni.

A ars complet acoperişul casei de locuit, construită din lemn şi chirpici, cu învelitoare din tablă, cât şi lucrurile din interior, cum ar fi obiecte de mobilier, aparatură electrocasnică, textile şi documente personale. Ca să-şi salveze viaţa, oamenii au ieşit din casă împreună cu cele patru fete ale lor, doar în pijamale.

După cum au declarat pompierii, cauza probabilă de izbucnire a flăcărilor a fost un scurtcircuit produs la un cablu electric defect sau neizolat corespunzător. Aceştia au reuşit să le salveze doar cele nouă găini, şapte capre, un cal, un porc şi o vacă, iar oamenii sunt disperaţi.

„Am ieşit din casă doar cu ce aveam pe noi. Eram îngroziţi să scăpam cu viaţă. Fetiţele erau în pijama, se băgaseră în pat când a izbucnit focul. Am rămas fără nimic. Într-o clipă am pierdut tot ce am strâns o viaţă. Îi mulţumesc lui Dumnezeu că am scăpat toţi şase cu viaţă. Avem încredere că vom trece peste acest necaz. Acum ne-am mutat într-o casă din sat în care nu mai stă nimeni de mai multă vreme. Era tăiat curentul, dar am rezolvat. S-a implicat şi domnul primar şi ne-a promis că ne va ajuta, dar trebuie să se încălzească, ca să putem începe să ne refacem căsuţa”, a povestit cu lacrimi în ochi Marcel Belciug.

Fetele cele mari, eleve în clasa a VI-a, respectiv a V-a la Scoala Gimnazială Mihoveni, au început ieri semestrul al II-lea fără caiete şi manuale. Au mers la şcoală, după cum a povestit tatăl lor, îmbrăcate cu nişte haine primite de la vecini şi speră că vor primi de la şcoală alte manuale.

„Ne-au dat vecinii nişte ghiozdane pentru fete, dar au mers cu ele goale. Situaţia a fost mai grea pentru cea mică. Pe ea n-am putut să o ducem la grădiniţă. Fetiţa în vârstă de patru ani are mai multe probleme şi din acest motiv este înscrisă la Grădiniţa Specială din Fălticeni. De obicei o duceam lunea şi o luam acasă în fiecare vineri. Nu am putut să o duc pentru că singurii papuci ortopedici pe care îi avea au ars în incendiu. Trebuie să mergem din nou la medic, să facem alţii”, a mai spus tatăl celor patru fetiţe rămase fără hăinuţe, rechizite şi jucării.

Primarul din Şcheia speră ca locuinţa familiei Belciug să fie reconstruită în primăvară

Întreaga comunitate din Şcheia, comună din care face parte satul Mihoveni, s-a mobilizat pentru a le da o mână de ajutor acestor oameni atât de crunt încercaţi de soartă.

„Este o casă în sat, unde au locuit bunicii unui consătean. Bătrânii au murit cu ceva vreme în urmă, aşa că, cel puţin pentru moment, am găsit o locuinţă pentru familia Belciug. Vrem să-i ajutăm să-şi refacă locuinţa lor, dar în această perioadă este foarte frig. Am curăţat deja locul pentru a avea unde să depozităm materialele de construcţie pe care sperăm să le strângem de la diferiţi sponsori. Am scos de acolo cinci remorci de moloz şi ne bucurăm că am făcut curăţenie. Avem promisiuni pentru materiale de construcţie, iar preotul din sat a început o acţiune de strângere de fonduri. Vom aloca şi noi cât va fi necesar, prin şedinţă de Consiliu Local. Necazuri de acest fel se întâmplă şi îi vom ajuta să-şi ia vieţile de la capăt”, a declarat Vasile Andriciuc, primarul comunei Şcheia.

Comunitatea din această localitate suceveană nu se confruntă pentru prima dată cu o situaţie de acest gen. După cum chiar primarul Andriciuc a declarat, oamenii de aici au mai reconstruit până acum trei case mistuite de flăcări. În anul 2014, a fost refăcută complet locuinţa familiei Pădurari, tot din satul Mihoveni.

Casa a luat foc în luna septembrie, într-o după-amiază, chiar cu două zile înainte de începerea anului şcolar. Alţi trei fraţi au rămas atunci doar cu hainele de pe ei. Când flăcările au cuprins casa, în interior se aflau cei trei copii, cu vârste cuprinse între trei şi 14 ani. Tatăl era la muncă în sat, iar mama micuţilor muncea, în acea perioadă, în Italia. Alexandru, băiatul cel mai mare, care atunci avea vârsta de 14 ani, a fost foarte curajos şi şi-a salvat fraţii, scoţându-i din casă pe una din ferestre.

