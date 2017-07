Femeia care „corectează“ timpul de jumătate de veac: „Am fost ceasornicar o viaţă întreagă şi aşa voi muri, cu lupa la ochi şi cu penseta în mână“

Georgeta Foca repară de peste 50 de ani ceasurile sucevenilor în atelierul său din centrul municipiului oraşului. Reface mecanismele îmbătrânite şi deteriorate de fel de fel de incidente, înlocuieşte circuitele distruse sau arcurile rupte, bateriile uzate şi cadranele defecte. Doamna Geta, după cum este cunoscută de mai toată lumea, a fost şefă de promoţie a primei secţii de ceasornicari care a absolvit, în 1965, Şcoala de Meserii din Galaţi. După terminarea şcolii profesionale, femeia a ajuns la Suceava, unde a început să repare ceasuri, însă şi-a continuat şi studiile, făcând liceul la seral.

„Aveam în jur de 20 de ani când am venit la Suceava, unde erau puţini ceasornicari, dar toţi foarte pricepuţi. În prezent, sunt şi mai puţini ceasornicari, toţi trecuţi de prima tinereţe. Din spate nu mai vine nimeni, deoarece au dispărut şcolile unde tinerii erau învăţaţi această meserie“, a spus Georgeta Foca. Deşi a ieşit la pensie la 57 de ani, femeia lucrează încă la Cooperativa Unirea, deoarece nu s-a găsit nimeni să-i preia activitatea.

Mecanismele îmbătrânite sau stricate nu mai reprezintă niciun fel de secret pentru doamna Geta, la care sucevenii vin pentru orice problemă pe care o au cu ceasurile. „Modul cum bate un ceas îţi arată dacă acesta funcţionează bine sau nu. Deşi nu este foarte bănoasă, meseria de ceasornicar este foarte frumoasă“, a menţionat doamna Geta.

Cu timpul, ceasurile şi-au pierdut toate secretele în faţa Georgetei Foca, iar clienţii nu pleacă niciodată nemulţumiţi din micuţa încăpere în care femeia lucrează cu un calm ieşit din comun. „Pasiunea mea este totodată şi meseria mea, îmi place ceea ce fac şi nu aş schimba-o cu nimic. Mereu am lucrat corect şi am avut profit. M-am dedicat mereu meseriei mele, acesta fiind probabil secretul longevităţii mele în repararea ceasurilor. În plus, obişnuiesc să-mi onorez comenzile zilnic şi astfel am aflat că aş fi ceasornicarul cu cel mai mare profit din Suceava. De când lucrez în acest domeniu, niciodată nu am fost pe minus“, a declarat Georgeta Foca.

Garanţie doi ani

Georgeta Foca lucrează zilnic câte opt ore şi are cam zece clienţi. Pentru munca prestată, femeia nu cere sume mari de bani. Secretul doamnei Geta este că oferă garanţie verbală pentru o perioadă de doi ani, iar dacă cineva vine în acest interval cu ceasul înapoi, reparaţia este gratuită.

„Programul meu începe la ora 08.00 şi se închide la 16,00, dar nu de puţine ori stau peste program pentru a putea onora toate comenzile de a doua zi. Cu ajutorul muncii mele, reuşesc să mă menţin în formă. La serviciu vin pe jos şi tot aşa plec şi spre casă, doar iarna, când este mai frig, apelez uneori la mijloacele de transport în comun“, a precizat doamna Geta.

De-a lungul timpului, singura femeie ceasornicar din Suceava a strâns un număr mare de clienţi fideli, care vin în municipiul reşedinţă de judeţ tocmai de la Vatra Dornei sau Câmpulung Moldovenesc pentru a-şi repara ceasurile.

„Sunt clienţi care vin cu ceasuri foarte vechi şi care nu mai funcţionează şi spun că nu vor să renunţe la ele şi să le arunce, deoarece pentru ei au o valoare sentimentală, le-au primit cadou sau chiar moştenire de la părinţi sau bunici“, spune Georgeta Foca.

Modul plăcut în care îşi tratează clienţii şi preţurile accesibile au făcut ca doamna Geta să aibă o clientelă bogată şi fidelă. Clienţii ei sunt de toate categoriile sociale. Femeia are chiar şi clienţi pe care îi ştie de mici şi încă vin la ea să îşi repare ceasurile ori de câte ori au nevoie.

„Am avut situaţii în care am avut de-a face cu unii clienţi mai nervoşi, însă meseria de ceasornicar te face să fii calm şi să reuşeşti să gestionezi echilibrat orice situaţie. Trebuie să ştii cum să-ţi tratezi clienţii pentru a-i păstra mult timp. Pe cei mai în vârstă trebuie să-i ajuţi să le pui ceasul la mână, iar celor tineri să le explici cum funcţionează mecanismele ceasului“, a explicat doamna Geta.

Meserie furată

De la maiştrii Longines Baia, de la Bacău, şi Eugen Grinberg, de la Suceava, a furat meserie Georgeta Foca. Ultimul a învăţat-o să lucreze atent şi să nu aibă preţuri mari pentru aceia care apelează la serviciile ei să revină de fiecare dată tot la ea. La şcoala din Galaţi, ceasornicăreasa a învăţat să repare ceasuri mecanice, însă cu timpul s-a reprofilat şi pe ceasuri electronice, pe care a învăţat singură să le repare.

„Maistrul Grinberg m-a învăţat să nu lucrez în pripă, să fiu atentă şi să nu am preţuri mari, că să-mi fac clienţi fideli. Lucrez ieftin şi bine, de aceea oamenii se întorc întotdeauna la mine atunci când li se strică ceasurile“, a explicat Georgeta Foca.

La începutul anului 2015, Georgeta Foca a fost chemată la sediul Cooperativei „Unirea“ pentru a i se înmâna trofeul şi Diploma de Excelenţă prin care i-au fost recunoscute meritele celor 50 de ani de muncă neîntreruptă la aceeaşi cooperativă şi în acelaşi domeniu.

„Mi-au dat lacrimile când am văzut pentru ce sunt chemată, am primit trofeul şi Diploma de Excelenţă, după care m-am retras, deoarece trebuia să vin la serviciu“, a povestit cu modestie Georgeta Foca.

Colecţionează ceasuri

Pe lângă faptul că repară ceasuri, Georgeta Foca le şi colecţionează. Ea a ajuns să aibă nu număr impresionat de ceasuri, de la ceasuri elveţiene vechi de peste 100 de ani până la cele mecanice şi electronice, fără să ştie cu exactitate numărul lor.

„Ticăitul ceasurile este ceva special pentru mine. De foarte multe ori atunci când sunt singură în atelier şi nu am clienţi, mai obişnuiesc să mă opresc din treabă şi să ascult ceasurile“, a declarat cu zâmbetul pe buze doamna Geta.

O altă pasiune a femeii de 69 de ani este condusul, ea urcând la volan pentru prima dată la vârsta de 29 de ani. Femeia spune că atunci când pleacă cu familia în vacanţa, ea conduce maşina deoarece îi place foarte mult să conducă. Chiar dacă mulţi dintre ceasornicari trebuie să renunţe la această meserie pentru că încep să le tremure mâinile de la o anumită vârstă, doamna Geta nu are o astfel de problemă. Ea nu vrea să renunţe din a repara ceasuri decât atunci când va părăsi această lume.

„Am fost ceasornicar o viaţă întreagă şi aşa voi muri, cu lupa la ochi şi cu penseta în mână“, a mai spus Georgeta Foca.

