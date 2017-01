Cea mai mare catastrofă rutieră din istoria României: 48 de oameni au murit după ce un autobuz supraaglomerat s-a răsturnat într-o mlaştină adâncă

În vara anului 1980, pe DN 29, şoseaua ce leagă Suceava de Botoşani, pe raza localităţii Huţani, a avut loc un grav accident de circulaţie considerat a fi cel mai sângeros produs vreodată în România. Teribilul eveniment rutier a avut loc la data de 29 iunie 1980, când un autobuz ce circula pe ruta Suceava – Botoşani, s-a răsturnat de pe un pod într-o mlaştină adâncă. Atunci, 48 de persoane au murit, iar alte 35 a fost rănit.

Presa vremii nu a oferit foarte multe informaţii despre acest grav accident, singura informaţie fiind aceea că un autobuz ce se deplasa de la Suceava spre Botoşani a fost implicat într-un accident rutier, fără a se preciza dacă au fost persoane decedate sau rănite.

La data de 29 iunie 1980, în jurul orei 14.00, zeci de muncitori care lucrau la fabrici din municipiul Suceava, majoritatea la Consuc, s-au îngrămădit în autobuzul ce se îndrepta spre Botoşani. Cum era zi de sărbătoare, vehiculul era supraaglomerat.

În localitatea suceveană Dumbrăveni, şoferul a mai „cules” câţiva pasageri, astfel că în autobuz au ajuns să fie 83 de pasageri pe 40 de locuri. În apropiere de zona „Şapte poduri”, din satul Huţani, comuna Vlădeni, judeţul Botoşani, din cauze unei pene de cauciuc autobuzul a derapat şi s-a răsturnat într-o mlaştină adâncă de peste cinci metri.

Au urmat scene de groază. Cei 83 de pasageri, printre care erau femei, copii, bătrâni şi bărbaţi, s-au luptat practic între ei pentru a scăpa din ghearele morţii. 48 dintre aceştia nu au reuşit să iasă din mlaştină, murind înecaţi.

„Autobuzul venea de la Fălticeni, a trecut prin Suceava, iar pe porţiunea dintre râul Siret şi localitatea Huţani, a făcut explozie la roata din dreapta faţă, s-a răsturnat pe o parte şi nu se mai vedea. Oamenii care au fost la geam au reuşit să iasă la suprafaţă datorită geamurilor care s-au spart la impactul cu apa, iar ceilalţi s-au înecat. Eu eram la aproximativ 300 de metri şi am auzit bubuitura. Am reuşit să trag la mal vreo 16 persoane în viaţă şi 30 de persoane înecate. A sărit în ajutor şi un om de la Bucecea, care era un bun înotător şi a mai scos o parte din cadavre. Stăteam pe autobuzul scufundat, am ridicat mâinile şi nu se vedeau decât degetele la suprafaţa apei. De la Botoşani, au venit pompierii şi militarii. Tot atunci, au venit două macarale, secretarul general de la Suceava şi cel de la Botoşani. Urma să ajungă şi Ceauşescu. Locul accidentului a fost încercuit până a doua zi, când a mai fost găsit cadavrul unui băieţel din Cătămăreşti. Familiile au fost despăgubite cu 25 de mii de lei de către stat”, a povestit Ghiţă Podaru, unul dintre salvatorii tragicului accident pentru Gazeta de Botoşani.