Pentru că nu le-a lăsat moştenire apartamentul, rudele unui bătrân i-au abandonat cadavrul la morgă

Potrivit actelor constatatoare ale decesului, bătrânul de 66 de ani a murit pe data de 25 decembrie 2016. În urma necropsiei s-a stabilit faptul că moartea omului a survenit ca urmare a numeroaselor afecţiuni cronice pe care le avea, cele mai grave fiind cele ale inimii şi sistemului circulator.



Trupul a fost adus pentru efectuarea necropsiei la Serviciul de Medicină Legală Ialomiţa şi, de aproape două luni, se află în continuare aici. Motivul îl reprezintă faptul că rudele defunctului au refuzat categotric să ridice de la Morgă cadavrul său.



Motivul pentru care oamenii refuză categoric să ridice cadavrul de la Serviciul de Medicină Legală îl reprezintă faptul că, înainte să moară, bătrânul a refuzat să stabilească cine vor fi moştenitorii apartamentului pe care îl avea în proprietate.



„Rudele au zis că-l îngroapă”



Reprezentanţii Serviciului de Medicină Legală au descoperit faptul că bărbatul se afla şi în evidenţa Serviciului de Protecţie şi Asistenţă Socială al Primăriei Slobozia, fiind beneficiar de ajutoare sociale. Au luat legătura cu autorităţile în speranţa că primăria ar putea să-l îngroape pe bărbat pe cheltuiala instituţiei. Din nefericire însă acest demers nu se poate realiza din cauza faptului că bătrânul are aparţinători.



„Cunoaştem întreaga situaţie, însă, aşa cum am mai explicat anterior, mai spunem şi de această dată. Faţă de cazul de faţă nu se pot lua măsuri pentru că bătrânul respectiv are aparţinători. Iar legea ne interzice să facem orice fel de demers în astfel de cazuri”, a explicat Luminiţa Munteanu, directorul SPAS din cadrul Primăriei Slobozia.

Rudele bărbatului nu au putut fi contactate pentru a da explicaţii cu privire la situaţia pe care au creat-o.