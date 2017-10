Vor să taie brazii pentru că nu se vede bine un monument. „Primarul mi-a spus că-l doare-n cur, tot îi taie, pot să aduc toate televiziunile din lume“

În 2013, un consilier local propunea îndepărtarea brazilor din jurul Monumentului Independenţei din centrul oraşului Corabia, pe motiv că monumentul istoric nu se mai vede din cauza lor. A urmat un mare scandal, Mihaela Safta, cea care a luptat şi luptă în continuare pentru păstrarea copacilor pe străzile oraşului, alertând atunci cetăţenii. Cert este că s-a renunţat la idee, însă în februarie 2017 discuţia a fost reluată. „Primarul le-a spus atunci consilierilor că are nevoie de susţinere, le-a spus ceva de genul «o facem în momentul în care vă hotărâţi toţi, ca să nu-mi mai pun lumea-n cap». În procesul verbal al şedinţei din 24 februarie 2017 s-a consemnat «vom sta o zi toţi să tăiem brazii». La ultima şedinţă, de vineri, s-a reluat discuţia şi au stabilit, am înţeles, să-i taie în noiembrie, pentru a putea să-i distribuie şcolilor, să-i împodobească de Sărbători“, a declarat Mihaela Safta, care de cum a aflat de „reactivarea“ consilierilor pe temă a făcut un filmuleţ cu brazii cărora li s-a pus gând rău şi l-a postat pe contul personal de Facebook, anunţând intenţia şefilor oraşului.

„Plantarea lor în jurul monumentului mi s-a părut, sincer, un sacrilegiu“

Iniţiatorul proiectului de îndepărtare a brazilor şi plantare, în locul acestora, a unor arbori de talie mică, este consilierul local Mircea Vântu, care şi-a câştigat mandatul din partea UNPR. Spune că la acel moment i s-a părut o idee bună, pe care o susţine în continuare, însă subliniază că a solicitat să fie obţinte două avize, din partea instituţiilor care se ocupă de monumentele istorice şi de mediu. „Consider că a fost o mare greşeală plantarea brazilor acolo, în jurul monumentului. Mi s-a părut, sincer, un sacrilegiu, în momentul în care acoperă un monument istoric. Se vedea de la 300-400 de metri depărtare monumentul, acum trebuie să treci de perdeaua de brazi ca să vezi ceva. (...) Acuma s-a agravat situaţia cu prostia pe care au făcut-o în vară, cu ciopârţirea teilor, nu prea-şi mai asumă nimeni...“, a declarat consilierul Mircea Vântu, care, altfel, susţine demersul cărăbienilor care se opun tăierii haotice a copacilor de pe străzile oraşului. „Nu poţi să tai un pom aşa, doar de dragul de a-l tăia“, a mai spus Vântu, precizând că dacă vreo instituţie a statului dă aviz negativ va renunţa la proiect.





Consilierul PNL Ştefan Pârlea, fost primar al oraşului, a confirmat că în cadrul şedinţei de consiliu de vinerea trecută s-a reluat discuţia cu privire la îndepărtarea brazilor, stabilindu-se ca acţiunea să aibă loc în cursul lunii noiembrie, astfel încât brazii să poată fi distribuiţi unităţilor şcolare pentru a-i împodobi de Crăciun. „Personal nu am fost de acord şi le-am spus că este o problemă dacă nu pun ceva în loc. Discuţia a fost să-i taie de Sărbători şi să-i repartizeze şcolilor, dar nu e bătut în cuie“, a spus Pârlea.

„Dacă vrei vegetaţie, te duci în Băloi, sau în pădure“

Mihaela Safta, unul dintre puţinii cetăţeni din Corabia care luptă, efectiv, pentru salvarea copacilor din oraş, fiind cea care, în vară, a alertat Garda de Mediu şi Agenţia pentru Protecţia Mediului, spune că şi în acest caz a încercat să stea de vorbă cu primarul oraşului, Iulică Oane, şi a apelat şi la deputatul PSD Alexandru Stănescu.

„Primarul mi-a spus că-l doare-n c... de ce fac eu şi că tot o să-i taie, pot să aduc eu toate televiziunile din lume. Am mers şi la deputatul Alexandru Stănescu (n.r. – deputat PSD, fratele vicepreşedintelui PSD Paul Stănescu, la rândul său senator) iar acesta mi-a spus că e un om care a vizitat foarte multe ţări şi că peste tot pieţele publice sunt pavate şi amenajate astfel încât monumentele să fie puse în valoare. În plus, dacă vreau vegetaţie, m-a trimis în Băloi – este o insuliţă formată la Dunăre, în pădure sau nu ştiu în care junglă m-a mai trimis“, a declarat Mihaela Safta, care continuă să semnaleze pe contul său de Facebook tăierea sau scoaterea din rădăcini, în continuare, a arborilor din oraş, pe străzile cuprinse în programul de modernizare.





Purtătorul de cuvânt al Primăriei Corabia, Dan Oltean, a negat că s-ar fi luat o astfel de hotărâre. „N-am tăiat niciun brad, nu-i tăiem“, a spus Oltean.

