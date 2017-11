Unde „evadează“ oltenii de 1 Decembrie. „Pare un preţ mare, însă programul acesta, destul de încărcat, chiar merită“

Cele patru zile libere, începând cu ziua de Sfântul Andrei, continuând cu 1 Decembrie şi cele două zile (sâmbătă şi duminică) „de drept“ din week-end, vor fi petrecute de sute de slătineni în afara judeţului. Oferte pentru cei interesaţi se găsesc în continuare, deşi, pe ultima sută de metri, este posibil ca preţurile să nu mai fie la fel de avantajoase.

Slătinenii au fost interesaţi de oferte relativ mai aproape de casă, mai accesibile şi ca preţ, deşi vor pleca şi pe Valea Prahovei, la schi, spre exemplu.

„Cam de anul trecut a început să devină o tradiţie această evadare din oraş, spre zonele de munte, în special, de când Guvernul României a decretat şi ziua de Sfântul Andrei zi liberă. Evadarea este spre zonele mai aproapiate de noi, de Slatina. Agreează Valea Oltului, unde şi preţurile sunt mai accesibile, Băile Herculane şi Valea Prahovei, ultima, destinaţie mult mai scumpă decât zonele astea aproapiate de noi. Asta în speranţa că vor găsi câteva pârtii cu zăpadă, să facă botezul schiului“, a declarat Nicolae Durlă, reprezentantul unei agenţii de turism din Slatina.

Peste 100 de slătineni au contractat în acest an astfel de mini-vacanţe numai cu agenţia reprezentată de interlocutorul nostru. „Înseamnă o creştere semnificativă. În acest an hotelierii au şi ieşit mai devreme cu ofertele pentru mini-vacanţa de 1 Decembrie, adică au ieşit încă din august. Şi noi am vrut să le promovăm din timp“, a completat Durlă.

Ce se oferă şi la ce preţuri

Preţurile pentru patru zile departe de casă variază între 840 lei şi 250-300 euro/persoană. Turiştii, spune Nicolae Durlă, accesează foarte mult astăzi site-urile agenţiilor de turism, compară preţuri, sunt foarte sensibili la comunicarea social-media, prin urmare şi agenţiile sunt obligate să ţină pasul şi să vină cu cele mai bune oferte la cele mai bune preţuri. Pentru 1 Decembrie, slătinenii au avut de unde alege.

O ofertă considerată bună a fost cea a unui hotel de patru stele din staţiunea Băile Govora, care a venit nu doar cu serviciile de cazare şi acces la SPA, care se întâlnesc la aproape toţi hotelierii, ci şi cu un program încărcat pentru mini-vacanţă. „Trei nopţi de cazare costă undeva la 840 lei/persoană. Au avut cel mai atractiv program de 1 Decembrie, inclus în acest preţ: vizitarea mânăstirilor din nordul judeţului Vâlcea, se acordă şi un prânz mânăstiresc specific. În cea de-a doua zi turiştii vor fi invitaţi la salina Ocnele Mari, cu prânzul în salină. Mai cuprinde o cină festivă de Sfântul Andrei, o cină tradiţională de 1 Decembrie, o cină pe 2 decembrie şi un acces gratuit la SPA-ul hotelului. 842 lei/persoană pare undeva un preţ mare, însă chiar merită acest program destul de încărcat“, a adăugat Durlă.

Sute de euro pe Valea Prahovei

Preţuri mult mai mari se practică, în schimb, pentru amatorii de schi. Pe Valea Prahovei, la hoteluri de aceeaşi categorie, ofertele se învârt în jurul sumelor de 250-300 euro/persoană, iar clienţii nu lipsesc nici de aici, chiar dacă sunt mai puţin plecaţi din acest colţ de ţară.

Alegerile oltenilor sunt, în schimb, altele pentru Crăciun şi Revelion, pentru care s-au ales destinaţiile cu luni bune în urmă. Foarte mulţi vor trece graniţele ţării de sărbători, preţurile mai mici şi serviciile mai bune în străinătate cântărind mult în alegerea pe care o fac românii.