Sclavul din Berevoeşti care şi-a ucis tatăl are afecţiuni psihice grave. „Când l-am adus de la Piteşti, nu ştia să spună ce i s-a întâmplat“

Anchetatorii nu au obţinut de la bărbat mărturisirea că şi-ar fi lovit în mod repetat tatăl cu bucăţi de scaune şi cu o cârjă, bărbatul susţinând că tatăl său ar fi căzut şi s-ar fi lovit. În acelaşi timp, însă, nu pot pune prea mare preţ pe spusele bărbatului, acesta fiind în evidenţele medicilor cu afecţiuni psihice.

„El nu recunoaşte, din primul moment ne-a spus că n-ar fi el autorul şi că taică-su ar fi căzut pe scări. Oricum, e oligofren, deci, prea mult nu ne putem înţelege cu el. (…) În momentul în care intrăm în posesia tuturor actelor vom putea să dispunem expertizarea“, a spus prim-procurorul Parchetului de pe lângă Tribunalul Olt, Anca Anuţa.

În cadrul anchetei s-a stabilit că bărbatul l-a lovit în mod repetat pe tatăl său, poliţiştii găsind la locul faptei scaune rupte şi cârja victimei, folosită, şi aceasta, pentru a-i aplica victimei lovituri. Deşi deocamdată anchetatorii nu au intrat în posesia tuturor documentelor pe baza cărora să refacă traseul medical al suspectului, din actele pe care le deţin au stabilit că bărbatul era diagnosticat cu oligofrenie.

Sătenii din Tufeni pun pe seama consumului de alcool cele întâmplate, pentru că între Ştefan Ionuţ Iordache, bărbatul ţinut captiv la Berevoeşti, şi tatăl său nu existau conflicte dese, deşi bărbatul avea un comportament ciudat. „Nu, nu erau genul care să facă scandaluri, tatăl său se purta bine cu el. Ne-a spus că-l lasă în pace, «eu sunt destul de supărat, nu-l bag în seamă!“, ne spunea când am fost împreună cu colega mea care se ocupă de partea socială să facem ancheta socială. El stătea cu taică-so, dar am înţeles că în ultima vreme a fost plecat de-acasă. Vara pleca de-acasă. Tatăl era infirm de un picior, avea piciorul amputat. Mergea într-o cârjă. Îi murise şi soţia. Se purta frumos cu băiatul. Avea şi pe fata asta, stătea cam la 500 de metri, le ducea mâncare.“, a spus viceprimarul comunei Tufeni, Radu Vîlcea.

În timpul scurs de astă-vară, de când a scăpat de mâna „stăpânilor de sclavi“, tânărul a ajuns şi la spital, condus de reprezentanţii primăriei. „Nu făcea nimic, dar nu prea vorbea, stătea aşa supărat, nu suporta să-l supere cineva, şi se mai luau copii din ăştia după el. L-am luat noi şi l-am dus la Schitu (Spitalul de Psihiatrie Cronici Schitu – n.r.) o dată. A trecut pe la Psihiatrie, era luat în evidenţă. Chiar dacă a avut tratament, el nu respecta, nu lua. Nu prea am mai avut noi tangenţe cu el, nu ne-a mai supărat, nu s-a mai plâns lumea de el, dar am înţeles că era plecat de ceva vreme. Provenea dintr-o familie foarte-foarte necăjită. Poate pe consum de alcool s-o fi întâmplat“, a spus viceprimarul.

„A avut intenţia să coboare de două-trei ori din maşină, pe drum“

Edilul a povestit şi episodul în care bărbatul descoperit în lanţuri a fost adus acasă. „A fost foarte bucuros când l-am adus atunci, de la Piteşti, era taică-so foarte bucuros că l-am adus acasă. Chiar l-a primit cu mâncare făcută. Încă de când l-am adus de la Piteşti nu prea vorbea. Nu ştia să spună ce-a păţit. Nu povestea. A avut intenţia să coboare de două-trei ori din maşină, pe drum. I-am luat apă, i-am luat dulciuri, i-am vorbit frumos şi s-a liniştit. De cunoscut, m-a cunoscut atunci când am ajuns, a venit la mine, a dat mâna şi le-a spus celor de acolo: «cred că a venit să mă ia la Tufeni». Nu s-a plans de nimic atunci, avea un tic, râdea mereu. El se-nţelegea bine cu taică-so, cred că a fost vorba de alcool, acum, toamna, de s-a supărat el aşa“, a mai spus viceprimarul.

