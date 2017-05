Românul ajuns vicecampion mondial la skateboard prosperă într-o afacere de nişă: „Magazinul meu fizic nu s-ar susţine“

Slătinean prin adopţie, ajuns în reşedinţa judeţului Olt pentru că părinţii s-au mutat cu serviciul din Bucureşti, Marius Constantin a fost dintotdeuna în afara tiparelor. Are 30 de ani, iar aventura lui pe skateboard a început la 18 ani, fiind pentru acei ani o prezenţă uşor de remarcat în oraş, un „ciudat“ care se dă pe skate printre mamele care îşi plimbă copiii în cărucior.

Între timp, Marius a câştigat două campionate europene de free-style, la amatori, a ajuns vicecampion mondial şi a trecut la profesionişti. Astăzi, însă, Slatina Skate Crew, clubul înfiinţat de el, este un reper pentru skaterii din toată ţara. Canalul său de Youtube este urmărit de sute de mii de pasionaţi de skateboarding, care învaţă din trucurile dezvăluite de Marius în tutorialele lui.

A investit banii strânşi pentru o maşină la mâna a doua

Cu câţiva ani în urmă, Marius Constantin a vrut să-şi găsească sponsori pentru clubul său de skateboarding la Bucureşti, dar fără prea mult succes. S-a angajat, de nevoie, la o firmă de logistică şi distribuţie, unde a ajuns angajatul bun la toate, plătit cu 1.500 lei.

„Nu mai aveam timp deloc să mă dau pe placă“, spune Marius. Aşa că a renunţat la job şi, cu 2.500 de euro pe care îi pusese deoparte pentru o maşină la mâna a doua, a părăsit Bucureştiul, s-a întors la Slatina şi i-a investit într-un mic proiect: un magazin online de plăci şi accesorii pentru skateboarding.



„M-am sfătuit cu un prieten contabil, tânăr ca şi mine, care mi-a recomandat să-mi înfiinţez un SRL-D, adică o societate cu răspundere limitată – debutant, pentru că nu mă costă nimic, nu plătesc TVA la stat şi mai am şi alte avantaje. Aşa am făcut, iar costurile pentru înfiinţare au fost minime. M-a costat 600 de euro site-ul, am mai cumpărat o imprimantă şi mi-au mai rămas vreo 1.500 de euro pentru marfă. Am pus pe site, prima dată, şapte plăci complete aduse din Germania, câteva axuri, câteva perechi de rulmenţi şi alte accesorii şi, sincer să fiu, site-ul era cam gol. Dar copiii au început să comande de la noi.





Eram singurul din mediul online de profil care socializa cu ei, îi îndruma, nu le vindeam pur şi simplu o marfă. Le spuneam: «Dacă porţi 41, ia-ţi-o pe-asta, ai piciorul mai mic, nu-ţi trebuie ce-ţi bagă alţii pe gât!». În două săptămâni am vândut acele piese şi ce am câştigat am reinvestit în marfă. Într-o lună am vândut iar tot, iar am reinvestit banii, iar am vândut tot în două săptămâni. Am început să iau modele de plăci de la noi din ţară“, a povestit proaspătul antreprenor.

„Dormeam cu marfa-n pat“

Primele luni au însemnat timp dedicat exclusiv site-ului www.noseandtail.ro. „Procesam comenzile singur. Am ajuns la 20-40 de comenzi pe zi, deja nu mai făceam faţă singur, am rugat un prieten să mă ajute, l-am angajat. Dormeam cu marfa-n pat, aveam marfă peste tot. Am ajuns la 50-60 de comenzi pe zi şi numărul tot creştea. După opt luni, am depăşit 55.000 de euro vânzare, am trecut în categoria plătitorilor de TVA, când eu îmi făcusem planul că voi lucra vreo trei ani pe SRL-D. Aşa am decis să facem şi magazinul fizic, iar astăzi, Vintilă Vodă nr. 27 a ajuns un punct de reper“, se mândreşte Marius. Tot el este cel care a adus jocul kendama în Slatina, în magazinul său. A dat jocul câtorva skateri din grupul lui, ei l-au dus la şcoală, iar fenomenul a explodat.

„Nu-mi permit să fac lucrurile altfel decât legal“

Marius Constantin este revoltat că produsele chinezeşti îi fac, practic, o concurenţă neloială. „Diferenţa între o jucărie chinezească, de exemplu, şi una de marcă este evidentă de cum o ţii în mână. Dar se vând fantastic cele chinezeşti. La fel s-a întâmplat şi cu plăcile de skateboard. Aşa proaste cum erau chinezăriile, au ajuns la preţuri apropiate de cele profesionale pentru că tinerii nu aveau de unde să-şi cumpere. Nici astăzi magazinul meu fizic nu s-ar susţine, în marea de chinezării de pe piaţă, nici nu s-ar impune într-un oraş ca Slatina. Dar nevoia magazinului fizic a venit şi pentru că oricum îmi trebuia un depozit, iar de aici expediez şi marfa pentru magazinul online. Am astăzi patru angajaţi, e absolut totul legal, aici se poate plăti şi cu cardul. Toate magazinele au obligaţia să ofere această posibilitate, deşi nu toate o fac. Am fost angajat şi am văzut ce nu mi-a plăcut, aşa că încerc să evit toate acele greşeli“, spune Marius.

În ultima vreme, el a devenit un pic circumspect, mai vorbeşte foarte mult despre realizările financiare, dar spune că rezultatele se văd, iar firma creşte. „Nu ştiu ce va fi pe viitor, însă şi peste zece ani mă văd pe placă şi sper în continuare în realizarea acelui skate-park promis de municipalitate, care va ajuta la dezvoltarea fenomenului în Slatina, sunt convins de asta“, mai spune Marius Constantin. ;

Vrea un skate-park în Slatina

Marius Constantin luptă încă de la începuturile sale pe skateboard pentru un skate-park impresionant, ca să poată să aducă la Slatina campionate naţionale şi europene de gen. Cum se face cunoscut „profesorul“ de skateboarding? „Toată lumea ştie tutorialele mele, cu sute de mii de vizualizări pe Youtube. Am văzut, însă, că nimeni nu vrea să ajute, aşa că m-am apucat să fac tutoriale şi pentru BMX şi pentru role agresive. În România astăzi suntem cei mai tari: Slatina Skate Crew îţi apare la orice căutare şi, culmea, nu avem încă un skate-park. Are Drăgăşaniul, care a avut trei skateri şi acum parcul e abandonat, dar noi, deşi ni se promite de mai bine de zece ani, încă nu“, le spunea Marius liceenilor, invitat fiind să le vorbească despre cum a ajuns să aibă succes.