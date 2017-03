Profesorul care se luptă pentru dreptul de a preda, protestând în stradă: „Ce caractere poţi să formezi tu, dacă stai să te calce alţii în picioare?!“

Aurel Dascălu are 35 de ani şi trei specializări – teologie, limba română şi matematică. Şi-a început cariera didactică în urmă cu 10 ani, într-o şcoală de ţară, în comuna natală, Poboru, ca suplinitor. A susţinut examenul de titularizare anul următor şi a reuşit să obţină un post de profesor de limba română, tot la ţară, la Spineni. Doar că numărul elevilor s-a micşorat de la un an la altul şi, simţind pericolul de a rămâne fără catedră, a făcut ultima specializare – matematica. Astăzi catedra lui e formată din ore de limba română în două şcoli, Alunişu (comuna Spineni) şi Optaşi. La ultima şcoală n-a predat niciodată, imediat după obţinerea orelor reuşind să se detaşeze pentru un an în localitatea natală, Poboru. Din toamnă, însă, ar trebui să revină la post.

Pentru că îşi doreşte să rămână în şcoala în care şi el a învăţat, unde, însă, sunt disponibile ore de matematică, le vizează la pretransfer (una din etapele din calendarul mişcării personalului didactic). De aici încep problemele, spune Aurel Dascălu, descoperind că peste ceea ce prevede metodologia de încadrare în sistemul de învăţământ, pentru anumite categorii de personal selecţia se poate face impunându-se condiţiile specifice. Acele condiţii specifice care se regăsesc în mai toate instituţiile de stat atunci când se scot posturi la concurs „cu dedicaţie“. În cazul lui, şcoala nu vrea să fragmenteze catedra, impunând ca orele disponibile să se acorde unui singur cadru didactic, impunându-se de asemenea vechime în specialitate. „Mi s-a sugerat că altcineva ar avea un interes, la o altă mişcare. Bun, înţeleg pe toată lumea, îi înţeleg şi pe cei care vor să se titularizeze, dar nu înţeleg de ce să nu se respecte etapele, pentru că etapa de pretransfer este înainte de etapa titularizării“, spune profesorul.

Condiţiile specifice se aprobă în şedinţa Consiliului de Administraţie al şcolii, dar trebuie avizate de Inspectoratul Şcolar. De aici a început, în cazul Şcolii Poboru, nebunia, spune profesorul. S-a făcut o primă şedinţă a Consiliului de Administraţie, s-au aprobat anumite condiţii specifice (în primă fază s-ar fi impus doar o demonstraţie la clasă), după care, după o vizită la Inspectoratul Şcolar, s-ar fi revenit cu o nouă şedinţă, unde s-au adăugat alte criterii, acelea avizate de IŞJ. Printe condiţii, s-a impus experienţă în specializare (matematică), iar această condiţie pe titular îl exclude.

„Dacă cineva vrea să se blocheze un post, pur şi simplu se blochează un post“

Lupta lui Aurel Dascălu este pentru orele de matematică, dar şi una de principiu, dorindu-şi să determine renunţarea la condiţiile specifice, aceste condiţii specifice dând posibilitatea şcolilor să-şi selecteze personalul într-un mod discriminatoriu. „Dacă cineva vrea să se blocheze un post, pur şi simplu se blochează un post. Ministerul declină responsabilitatea către inspectorate şi-mi răspunde că mă pot adresa instanţei. Eu nu-nţeleg un lucru: pentru pensionarii care vor să rămână la catedră nu există condiţii specifice, pentru completarea normei la Inspectoratul Şcolar, o altă etapă, nu există norme specifice, pentru titularizarea în baza articolului 253 nu există decât condiţiile clar cerute de lege, în schimb la pretransfer apar. Mi se are aiurea ca legea să spună «te poţi transfera», iar şcoala să spună «ne pare rău, nu poţi, că noi nu vrem»“, spune protestatarul, dând exemple de condiţii specifice anunţate de şcolile din judeţ (deşi aceeaşi situaţie este şi în ţară) care îngrădesc titularii să ceară orele sau catedrele disponibile în şcoli.





Profesorul şi-a adus şi copiii la protest

„Singura soluţie pentru mine rămâne instanţa de judecată, ştiu asta, însă protestez pentru că fiecare dintre noi ar trebui să o facă atunci când i se îngrădeşte un drept. Ţara asta ar arăta altfel dacă nu am înghiţi tot ce ni se-ntâmplă. Ce caractere poţi să formezi tu, ca dascăl, dacă stai să te calce alţii în picioare?!“, mai spune protestatarul, care în prima zi de protest, de miercuri, 8 martie 2017, şi-a dus drept susţinători cei doi copii şi soţia.

„Personal, m-am opus acestor condiţii specifice, considerând că este de ajuns obţinerea consimţământului unităţii“

Deşi, în protestul său, profesorul Aurel Dascălu a acuzat inclusiv sindicatul că în mişcarea de personal de fapt nu ar apăra interesele cadrelor didactice, ci ar asista pasiv la înţelegerile între şcoală şi Inspectoratul Şcolar, liderul Sindicatului din Învăţământul Preuniversitar Olt, sindicatul cu cei mai mulţi membri în judeţ, prof. Ionel Barbu, declară că personal s-a opus impunerii condiţiilor specifice.

„Aceste condiţii specifice au fost solicitate de colegiile centenare, care au considerat că trebuie să poată să-şi selecteze personalul conform standardelor şcolii. E foarte adevărat că la îndemâna conducerii şcolii există evaluarea anuală, există şi alte posibilităţi, însă, a fost argumentul reprezentanţilor acestor unităţi, e mult mai uşor să-şi poată alege din start profesorii conform criteriilor lor, decât să fie nevoiţi după un an să organizeze o nouă selecţie. Personal, eu, care sunt şi membru al comisiei de la nivelul ministerului care întocmeşte metodologia de mişcare a personalului didactic, m-am opus, pentru că am considerat că acel consimţământ pe care şcoala îl dă, sau nu îl dă, în ambele cazuri motivat, profesorului care vizează orele disponibile, este suficient. Din păcate am fost în minoritate“, a declarat liderul SIP Olt, prim-vicepreşedinte al Federaţiei Sindicatelor din Educaţie „Spiru Haret“, în privinţa acţiunii dascălului oltean menţionând: „Îi urez succes. Chiar mi-aş dori ca demersul său să determine reacţii din partea Ministerului Educaţiei în sensul eliminării acestor condiţii specifice“.

„În principiu domnul nu are dreptate“

Reprezentanţii Inspectoratului Şcolar Judeţean spun că lucrurile, din punct de vedere metodologic, sunt foarte clare, iar pentru condiţiile specifice înaintate de Şcoala Poboru s-a dat aviz pentru că nu încălcau cu nimic legea.

„În principiu domnul nu are dreptate şi argumentez cu prevederile metodologiei privind mişcarea de personal. (...) La unitatea şcolară, în momentul în care se elaborează planul de încadrare pentru anul următor, se poate stabili un cumul de condiţii specifice. Sunt valabile pentru cea mai mare parte a mişcării de personal, începând cu restrângerea de activitate şi completarea de normă şi până la pretransfer. (...) De la şcoala vizată de domnul profesor, au apărut următoarele condiţii specifice – inspecţie la clasă, întreaga catedră de specialitate să fie ocupată de un singur cadru didactic şi, mai impune şcoala, vechime în specialitate minim doi ani, adică sunt condiţii de bun simţ. Orice profesor care vrea să predea, vine în iunie şi cere o inspecţie la clasă, la care trebuie să obţină o notă de minim 7, şi suplinitorii fac asta. Fragmentarea catedrei duce la scăderea rezultatelor şcolare, vă daţi seama, fiind vorba şi de matematică, ce înseamnă ca elevii să schimbe profesorul aşa...“, a declarat inspectorul penru managementul resurselor umane din cadrul IŞJ Olt, Constantin Truţă.

Inspector managementul resurselor umane în cadrul ISJ Olt, Constantin Truţă

„Din punctul nostru de vedere, noi nu putem să ştim ce se întâmplă în interiorul şcolii, noi putem să verificăm, ca şi comisie de mobilitate, mai precis juristul, ca specialist al comisiei, dacă aceste condiţii sunt făcute în litera legii, nu sunt limitative şi nu sunt făcute astfel încât să lezeze interesele anumitor persoane. (...) Ei se pot întruni (membrii Consiliului ed Administraţie al şcolii – n.r.) de mai multe ori, până când ne trimit nouă forma finală. Dacă ei se întrunesc de şate ori până la forma finală, e treaba lor “, a adăugat inspectorul şcolar, cu referire la faptul că intenţia ar fi păstrarea catedrei pentru actualul profesor, cu intenţia de a i se oferi la titularizare (în baza articolului 253).

Condiţiile specifice şi aberaţiile la care se poate ajunge

Deşi este primul protest de stradă care se organizează pentru a semnala aberaţiile la care se poate ajunge dacă aceste condiţii specifice primesc girul inspectoratelor, prim-vicepreşedintele FSE „Spiru Haret“ spune că din ţară au mai venit semnale în acelaşi sens. Mai mult, în cazul concret din judeţ, o serie de condiţii specifice propuse iniţial de şcoli au „căzut“ la filtrul pe care juristul IŞJ Olt l-a realizat împreună cu reprezentanţii sindicatelor. Prof. Ionel Barbu a şi menţionat, în acest sens, câteva criterii specifice pentru care s-a refuzat avizul:

- candidatul să fie titular al şcolii (în acest sens se îngrădea, în mod vădit, accesul titularilor din alte şcoli);

- vechime în învăţământ mai mică de 3 ani;

- preocupare pentru perfecţionarea profesională (s-a considerat că o astfel de condiţie nu face decât să reia prevederile din metodologiile-cadru, dincolo de faptul că este greu de evaluat, aşa cum a fost formulată condiţia, interesul cadrului didactic pentru acest aspect);

- cadrul didactic să aibă continuitate în unitate;

- să aibă domiciliul stabilit în localitate cu cel puţin un an înainte de solicitarea postului;

- să rămână cel puţin patru ani în unitate;

- să fi fost încadrat în unitate;

- să aibă mai mult de cinci ani până la pensie;

- vechime în învăţământ între 5-15 ani;

- vechime maxim 5 ani;

- pentru şcoală gimnazială – master în specialitate (deşi legea permite încadrarea absolvenţilor de facultate – studii de lungă durată sau ciclul Bologna);

- să fi obţinut nota 10 la titularizare;

- să aibă gradul I şi vechime în muncă 15 ani etc.