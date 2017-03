Mama tânărului mort la Londra într-un groaznic accident rutier a donat organele fiului şi a salvat cinci vieţi: „Aş fi dat inima din mine să-l fac să trăiască!“

Pe 26 februarie, cinci români au fost accidentaţi, trei dintre ei grav, după ce un bărbat a intrat intenţionat cu maşina în lucrătorii unei spălătorii dintr-un cartier londonez. Rănit foarte grav a fost Iulian Claudiu Gîrdoc, 32 ani, originar din localitatea Valea Mare, judeţul Olt. Băiatul a rezistat până în 3 martie, când a fost declarat decesul.

Familia băiatului şi-a dat în schimb acordul pentru a-i fi prelevate organele, cinci persoane fiind astfel salvate, iar mamei i-a mai fost ostoită durerea că nu-şi va mai vedea fiul niciodată. Prietenii din Anglia au făcut, la rândul lor, o pagină de Facebook, pentru a strânge fondurile necesare repatrierii trupului băiatului.

„Să aibă pe lumea cealaltă!“



Tânărul a plecat din România în urmă cu 10 ani, iar de atunci n-a mai venit nici măcar în vizită. „A fost mai rebel, el, aşa“, spune tatăl său, care, deşi recunoaşte că la plecare au avut ceva divergenţe, acestea se rezolvaseră în timp. „Acum, de ceva ani, vorbeam, lucrurile erau în regulă, a mai crescut, era altceva.



Tatăl lui Claudiu spune că a avut nevoie de medicamente pentru a putea suporta vestea FOTO: Alina Mitran

Eu însă nu l-am mai văzut, decât pe Internet, de când a plecat. Când am auzit ce-a păţit, să cad din picioare, eu sunt şi bolnav cu inima, de-asta am şi trimis-o pe soţie în Anglia, pentru că trebuia să dea semnături pe acolo“, a declarat tatăl, Gheorghe Gîrdoc.

„Din câte am înţeles, negrul care a intrat în ei era drogat şi rasist“

Întreaga comunitate din Valea Mare întreabă, acum, când va ajunge trupul băiatului acasă. „Ce să mai spun, ce să mai fac, aştept şi eu şi băiatul (Claudiu mai avea un frate, cu 4 ani mai mic). Ne-au spus că marţi sau miercuri va ajunge, până în Bucureşti, a plătit patronul lui de acolo, iar de acolo vom vedea ce facem“, spune bărbatul, în timp ce fratele victimei îşi găseşte cu greu cuvintele.

„Ce-ar mai fi de spus, era fratele meu, vă daţi seama cam ce simt acum. Bineînţeles că-mi amintesc de copilărie, de anii petrecuţi împreună, chiar dacă nu ne-am mai întâlnit de când a plecat. A plecat să-şi facă acolo o viaţă mai bună, nu vedeţi cât de greu îţi găseşti aici de lucru!“, a spus băiatul.

Fotografia de la majorat, ultima făcută acasă, înainte de plecarea în Anglia

Despre cumplitul accident au auzit mai întâi de la poliţie, când un poliţist le-a bătut la poartă şi le-a spus că au fost rănite cinci persoane, cel mai grav, li s-a spus atunci, un tânăr de 25 de ani. Seara, însă, au fost sunaţi de la ambasadă şi anunţaţi de starea foarte gravă a băiatului. „Eu nu l-am văzut, l-a văzut soţia când a ajuns, creierul a fost făcut varză, doar inima mai bătea, l-au ţinut aşa să poată să-i ia organele. L-am văzut pe Internet, am văzut pozele de la locul accidentului. Ne-am dat acordul pentru organe, ne-am gândit să aibă pe lumea cealaltă. Din ce am auzit şi noi, a intrat în ei un negru, drogat, deşi am auzit prima dată că era beat. Era drogat şi rasist, i-a lovit intenţionat“, a relatat tatăl.

„Nimeni nu mai poate să-i dea viaţă copilului meu“

Din Anglia, mama tânărului mulţumeşte cu voce tremurândă tuturor celor care i-au ajutat, pentru că s-a pus problema fondurilor pentru repatrierea trupului neînsufleţit. „Ne-au sărit în ajutor foarte mulţi, oameni din Maramureş, fratele domnului din Maramureş, alţi oameni. Din păcate nimeni nu mai poate să-i dea viaţa copilului meu. Mă doare sufletul, aş fi dat inima din mine să-l fac să trăiască. Prin ei (beneficiarii donării de organe – n.r.) va trăi o parte din copilul meu“, spune femeia care nu se poate consola cu gândul că lucrurile s-au petrecut împotriva firii.



Prietenii au creat o pagină de Facebook în amintirea lui

„În loc să-l aduc acasă să-i fac nuntă, ce mi se-ntâmplă mie, îl aduc în sicriu?!“, spune mama îndurerată.

Trupul băiatului va ajunge acasă săptămâna viitoare

Părinţii au contactat deja un avocat, care îi va reprezenta în procesul din Anglia. Vor ca bărbatul vinovat să plătească pentru ce a făcut, deşi viaţa fiului lor nu are preţ. „Nu mai am nevoie de nimic. Vreau doar s-ajung acasă cu bine şi să-l duc la locul lui“, a mai reuşit să spună mama, cu vocea tremurândă. Trupul băiatului va ajunge acasă săptămâna viitoare, pentru înmormântare. Consiliul local Valea Mare a decis de asemenea să ajute familia cu 6.000 lei, aprobând acordarea unui ajutor de urgenţă.