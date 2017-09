VIDEO Lider sindical în Sănătate: „Contrar statisticilor care se vehiculează, nu mai ducem lipsă acută de medici şi asistenţi“

Reprezentanţii Uniunii Judeţene SANITAS Olt au venit astăzi, 26 septembrie 2017, în faţa prefectului, în comisia de Dialog Social, cu lista de revendicări, cinci probleme fiind expuse de preşedinta structurii sindicale, Roxana Dumitrescu. Este prima acţiune din calendarul decis de Federaţia SANITAS care reprezintă cea mai mare parte a angajaţilor din spitalele publice.

Nemulţumirea de bază a sindicaliştilor este aceea că prin modificările legislative operate în cursul acestui an există probabilitatea, mare, ca de anul viitor să nu-şi mai poată încasa sporurile. Veniturile din sporuri reprezintă, de altfel, o parte importantă, în medie personalul medical beneficiind de sporuri între 10% şi 100%, în funcţie de secţiile medicale. În plus, zilele de sâmbătă şi duminică lucrate ar urma să fie retribuite suplimentar din acelaşi fond alocat sporurilor, care la nivelul ordonatorului principal de credite (consilii judeţene sau consilii locale, în funcţie de rangul spitalului) nu trebuie să depăşească 30% din fondul total de salarii.

Pe simulările care, a spus preşedinta SANITAS Olt, au fost confirmate şi de Ministerul Sănătăţii, la dispoziţia ordonatorului de credite ar rămâne doar 1% pentru acordarea sporurilor angajaţilor din spitale. Deşi de la 1 ianuarie 2018 salariile în sectorul bugetar cresc cu 25%, trecerea obligativităţii plăţii contribuţiilor sociale de la angajtor la angajat, măsură coroborată cu anularea, de la aceeaşi dată, a tichetelor de masă şi cu nivelul mic al fondului pentru sporuri vor face ca, în ziua de salariu, personalul din Sănătate să constate că veniturile i s-au diminuat.

Sindicaliştii se plâng şi de faptul că prin noua lege a salarizării unice inechităţile rezolvate prin legislaţia anterioară vor fi din nou posibile, astfel ca oameni cu aceeaşi pregătire şi aceeaşi vechime, care lucrează pe funcţii similare, să încaseze salarii diferite, în funcţie de cum a decis şeful unităţii administrative.

„Domnul ministru Bodog este primul ministru al Sănătăţii care nu s-a prezentat la nicio întâlnire cu noi, a fost absent total“

Angajaţii din sănătatea olteană au insistat cel mai mult pe faptul că vor ca cea de-a doua creştere promisă, de care ar urma să beneficieze integral mai întâi medicii şi asistenţii, de la 1 martie 2018, iar celelalte categorii de personal etapizat, până în 2022, să se acorde tuturor categoriilor de personal în acelaşi timp. Asta pentru că, a insistat Dumitrescu, „suntem o echipă, facem munca în echipă, medicul nu poate face munca fără asistent şi fără infirmier sau îngrijitor de curăţenie“. Lidera SANITAS Olt a acuzat, de altfel, că deşi guvernul este unul social-democrat, acordă drepturi în mod discriminatoriu.

„Nu noi am cerut lucrul ăsta, în spital nu lucrează numai medici şi asistenţi medicali, lucrează şi laboranţi, şi farmacişti, şi alţi angajaţi cu studii superioare, şi infirmieri şi îngrijitori de curăţenie, şi personal TESA.(...) Noi, federaţia Sanitas, nu am cerut o asemenea creştere salarială (n.r. - de 25% la 1 ianuarie 2018 şi diferenţa până la 100% de la 1 martie 2018, însă cea de-a doua creştere doar pentru medici şi asistenţi medicali). Noi ne-am fi mulţumit să crească salariile etapizat, pentru toţi bugetarii. Toate categorile profesionale din Sănătate şi Asistenţă Socială să fi primit echitabil, toţi odată, aceeaşi creştere salarială. Pentru că, contrar statiscilor care se vehiculează la nivel naţional, să ştiţi că nu mai ducem lipsă acută de medici, şi nici de asistenţi medicali, în spitale. Iar această explicaţie cum că «Hai să le dăm toată creşterea la asistenţi şi la medici, să oprim exodul lor în străinătate» nu mai are o fundamentare foarte bună. Repet, din punctul nostru de vedere, al SANITAS Olt, este principala revendicare, să primim ca toţi bugetarii, dar toţi, aceeaşi creştere salarială“, a spus Dumitrescu, menţionând că nici managerii de spitale nu vor beneficia de a doua creştere la 1 martie 2018.

Pus la zid a fost, nominal, ministrul Florian Bodog, despre care sindicaliştii spun că nu s-a prezentat la niciuna dintre întâlnirile cu reprezentanţii celei mai mari federaţii din sistem.

„Domnul ministru Bodog nu a fost niciodată la nicio întâlnire cu noi, a fost absent total. Este primul ministru al Sănătăţii – şi sunt preşedinta SANITAS Olt de aproape 17 ani – care nu ne-a primit niciodată, de la învestirea în funcţie. Nu s-a mai întâmplat aşa ceva. Niciodată nu-l găsim, nu putem să dialogăm“, a mai spus Roxana Dumitrescu, menţionând că negocierile privind încheierea unui nou contract colectiv de muncă au început încă din aprilie, dar la întâlniri ministrul nu a fost prezent. Efectul pozitiv al neîncheierii negocierilor ar fi însă, spun sindicaliştii, că astfel se poate iniţia greva. De altfel, conform calendarului protestelor, în 2 octombrie sindicaliştii din Sănătate vor începe pichetarea ministerelor (începând cu Ministerul Muncii, „pentru că acolo e cheia“), iar în 19 octombrie este programat un amplu marş de protest, cu peste 20.000 participanţi, după care se poate ajunge la greva generală).

Prefectul judeţului, Silviu Neacşu, nu a avut nicio reacţie în urma expunerii problemelor celor din Sănătate, continuând programul zilei cu şedinţa Colegiului Prefectural.