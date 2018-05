Grindină de adunat cu lopata între Movileni şi Tufeni. Primar: „Cred că a durat 15-20 de minute, mâine evaluăm pagubele, dar sunt importante“

Ploaia a durat aproximativ 15-20 de minute, a declarat primarul comunei Movileni, Sorin Toma, însă în urma grindinei au rămas culturi afectate semnificativ, dar şi câteva acoperişuri deteriorate. „Mâine fac adresă, am anunţat la ISU, l-am anunţat şi pe domnul prefect, a spus că ne sprijină, mâine evaluăm pagubele, dar sunt, să ştiţi. Am văzut şi câteva acoperişuri afectate, dar şi culturile. A bătut şi pe Bacea şi pe Movileni, în ambele sate. La vecini nu ştiu, nu am auzit, la noi s-a lăsat norul“, a spus primarul.





Pe reţelele de socializare au apărut fotografii şi din afara localităţii, Costinel Alecsandrescu postând pe contul său de Facebook fotografii cu grindina adunată pe carosabil, pe drumul dintre localităţi Tufeni şi Movileni, însoţite de explicaţia: „Grindina puternica intre Tufeni si Movileni! ,,Magistrala” Doamne fereste!“.Grindină s-a semnalat şi în localitatea Ipoteşti, tot în judeţul Olt.





Judeţul Olt se află sub Cod Galben de ploi abundente, vijelii, grindină şi descărcări electrice până miercuri la prânz.