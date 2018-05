Cum facem să păstrăm alimentele cât mai mult timp proaspete în frigider. Detaliile care scad şi consumul de energie electrică

Modul cum aşezăm alimentele pe rafturile frigiderului are mare importanţă FOTO: Arhivă

Nu puţini sunt cei care se plâng de faptul că alimentele se alterează în frigider mult prea repede, dând vina pe model, pe producător, pe tehnologia folosită etc. Chiar dacă sunt situaţii în care astfel de explicaţii au suport în realitate, de cele mai multe ori e vorba doar de faptul că nu ţinem cont de anumite reguli la depozitarea alimentelor.

Dacă nu avem un frigider cu tehnologia no frost, care, ne promit producătorii, garantează o temperatură constantă pe toate rafturile, e important cum aşezăm alimentele.

Temperatura optimă în frigider este de 5 grade Celsius, însă setarea acestei valori nu ne garantează că această temperatură va fi atinsă în toate punctele. În partea de sus şi pe uşa frigiderului temperatura este cu 1-2-3 grade Celsius mai mare, de aceea alimentele uşor perisabile, care au nevoie de temperaturi scăzute – lactatele proaspete, carnea crudă, peştele, ouăle, mâncarea gătită, trebuie depozitate în partea de jos. Vasele cu mâncare trebuie protejate cu capac.

Fructele şi legumele este de preferat să le păstrăm în cutii diferite, în pungi perforate şi niciodată de-abia spălate, cu stropi de apă pe ele, aceasta favorizând apariţia mucegaiului. Atenţie, de asemenea, la timpul în care le consumăm, la frigider, în condiţii de umiditate scăzută, fructele şi legumele pierzându-şi din vitamine şi minerale.

Cum menţinem temperatura constantă

Este important nu doar la ce temperatură am setat frigiderul şi cum am depozitat alimentele, ci şi cât de des deschidem uşa frigiderului, unde este acesta poziţionat etc., toate acestea influenţând şi consumul de energie.

O primă grijă ar fi aceea să facem periodic ordine în frigider şi să nu-l supraalomerăm permiţând, astfel, circulaţia aerului. Ar fi bine de asemenea să ştim că alimentele nu se depozitează calde în frigider (se răcesc la temperature camerei), în caz contrar temperatura din frigider crescând şi influenţând calitatea alimentelor deja depozitate.

Are mare importanţă şi în ce zonă a casei găsim loc frigiderului, dacă îl poziţionăm în camere supraîncălzite, expus razeolor solare sau „blocat“ între pereţi sau corpuri ed mobilier consumul de energie fiind mai mare.

Un truc pentru a menţine temperatura joasă, dar şi o recomandare care ţine de păstrarea calităţii alimentelor, este acela de a dezgheţa alimentele congelate în frigider.

Ar trebui să fim de asemenea atenţi dacă frigiderul se închide bine, verificând dacă am poziţionat bine alimentele în ambalaje voluminoase, dar, din timp în timp, şi chederele.

Şi dezgheţarea congelatorului ar trebui să ne preocupe periodic, altfel stratul de gheaţă acumulat crescând consumul. Dacă, deşi ţinem cont de toate aceste sfaturi ale specialiştilor, problemele persistă, poate că a venit timpul să schimbăm frigiderul vechi.