Cum se creşte un olimpic internaţional: „Matematica îmi dezvoltă modul de a gândi“

Ramona Deaconu (clasa a XII-a) şi Alexandra Matei (clasa a IX-a) sunt din acest an colege la Colegiul Naţional „Ion Minulescu“ din Slatina şi elevele care în 2016 au adus în judeţ cele mai de preţ medalii: bronz la Olimpiada Internaţională de Matematică pentru Fete, respectiv aur la Olimpiada Internaţională de Lectură.

Au în comun nu doar unitatea de învăţământ pe care au ales-o la sfârşitul gimnaziului, amândouă au fost absolvente ale aceleiaşi şcoli gimnaziale, „Eugen Ionescu“ din Slatina. Şi mai e ceva: cele două fete împărtăţesc pasiunea pentru matematică şi dorinţa de a face lucrurile doar la cel mai înalt nivel. De curând, au participat, alături de profesorii care le-au pregătit, la festivitatea de premiere a olimpicilor internaţionali organizată de Ministerul Educaţiei, un moment emoţionant, însă adevăratele emoţii, spun profesorii lor, le-au trăit la concurs.

Se pregăteşte pentru o universitate de top

Rezultatele de excepţie pe care elevii din Slatina le obţin de ani buni la matematică nu mai sunt o surpriză. Ramona Deaconu, olimpică la matematică încă din gimnaziu, a ales aproape firesc această disciplină şi, după foarte multă muncă, a venit şi recunoaşterea. Medalia de bronz la Olimpiada Europeană de Matematică pentru Fete i-a fost decernată după multe alte medalii de aur, cupe şi trofee obţinute la olimpiadele naţionale.

În primăvara anului 2016, a concurat cu 143 de fete din 38 de ţări şi a obţinut bronzul şi un loc în lotul naţional de fete, alături de colege din cadrul Liceului Internaţional de Informatică Bucureşti şi Colegiului Naţional de Informatică „Tudor Vianu“, tot din Capitală, unităţi unde pregătirea se face atât cu profesori de liceu, cât şi cu profesori universitari.

Drumul Ramonei este, de acum, clar trasat. Anul acesta, ea va concura din nou la Olimpiada Europeană de Matematică pentru Fete, fiind ultimul an în care mai poate obţine o medalie ca elev de liceu. Cât despre facultate, „este în perioada de selecţie pentru o facultate de top, una din primele zece, dacă nu din primele cinci din lume“, spune Marius Perianu, unul dintre profesorii tinerei.

„1.000 de exerciţii“ când era la grădiniţă

Ramona Deaconu spune că este pur şi simplu îndrăgostită de matematică încă dinainte de a păşi pe poarta şcolii. Prima data şi-a încercat puterile cu o culegere – „1.000 de exerciţii pentru copiii inteligenţi“ – când era doar un copil de grădiniţă. Învăţătoarea fetei, de la Şcoala Gimnazială „Nicolae Iorga“ din Slatina, i-a intuit talentul şi a îndrumat-o spre concursurile de matematică, iar profesorii Şcolii „Eugen Ionescu“, pe care a ales-o pentru a continua gimnaziul, au făcut la fel. Ramona nu doar că nu a dezamăgit, dar a devenit mândria şcolii: medaliile, cupele şi fotografia ei au îmbogăţit vitrina cu trofee a unităţii de învăţământ an după an.





Ramona Deaconu, în lotul României FOTO: Facebook Ramona Deaconu

„Matematica este foarte frumoasă. Îmi dezvoltă logica, modul de a gândi, este o ştiinţă exactă şi are aplicabilitate în mai multe domenii“, îşi „justifica“ Ramona alegerea la scurt timp după obţinerea medaliei de bronz, în aprilie 2016. Doar că drumul, chiar şi pentru un copil talentat, nu e deloc simplu. În cazul Ramonei, performanţa nu a avut legătură cu mai nimic din ce oferă, în mod obişnuit, şcoala, ci a fost efortul personal al elevului şi al dascălului pasionat de disciplină şi de a le dărui copiilor înzestraţi şansa descoperirii elementelor pe care manualul niciodată nu le-a conţinut.

Străinătatea, doar pentru studii

Alexandra Matei, o altă tânără excepţională din Slatina, a ajuns la performanţă într-un domeniu relativ nou pe „piaţa olimpiadelor“: lectura. Rezultate foarte bune a avut în gimnaziu şi la matematică, la engleză şi la istorie, chiar la nivel de olimpiadă naţională. S-a specializat, însă, în lectură, chiar dacă Alexandra este elevă în clasa a IX-a la profilul matematică-informatică şi chiar face „antrenament“ la matematică, la Centrul de Excelenţă din Slatina.

În septembrie 2016, obţinea medalia de aur la Olimpiada Internaţională de Lectură şi îşi făcea din nou mândri dascălii. „Lectura nu înseamnă doar română şi reguli de gramatică, e mult mai mult de atât. Este o aplicaţie a limbii şi nu presupune doar să citeşti beletristică. Am avut noroc de profesori extraordinari şi chiar şi acum, la liceu, profesorul de matematică ştiţi ce ne-a spus? «Mai aveţi o săptămână, citiţi!» Nu ne-a spus să rezolvăm probleme, ne-a recomandat să citim. Lucrurile nu se separă, lectura are legătură cu toate celelalte domenii, aşa cum ne şi spune profesorul de literatură de la liceu“, explică Alexandra, care este convinsă că elevii fac alegeri, în bună parte, influenţaţi nu doar de spusele profesorilor lor, ci şi de ceea ce nu spun, dar răzbate din fiecare gest al acestora.





Alexandra Matei, alături de colegii din şcoala gimnazială FOTo: Facebook Alexandra Matei

„Cred că trebuie să rezonezi cu profesorul, cu materia. Te influenţează şi ticurile pe care un profesor le are. Noi am avut parte de profesori extraordinari, în anii de gimnaziu chiar a existat o relaţie specială profesor-elev. Am avut colegi care au făcut performanţă la alte discipline, fiecare profesor găsea modalităţi diverse să te atragă“, mai spune Alexandra. Acum s-a decis să se concentreze mai mult pe matematică, însă susţine că se află încă în faza de experimentare a materiilor, nu a avut timp să descopere cu adevărat care ar fi domeniul de interes pentru facultate. Ştie, în schimb, că va studia în străinătate.

„Voi merge, cel mai probabil, în străinătate, însă privesc totul ca pe o călătorie, ca pe o posibilitate de a mă perfecţiona. În străinătate sunt mult mai multe concepte, ai mai multe posibilităţi de a alege. Însă mă voi întoarce, sunt o naţionalistă“, mai spune Alexandra. Pe pagina ei de Facebook oricine poate vedea, de altfel, cât de mândră e de ţara ei.

Cum se face performanţa

Gabriela Constantinescu, profesor de limba şi literatura română la Şcoala Gimnazială „Eugen Ionescu“ din Slatina, îndrumătoarea Alexandrei Matei, este pentru a doua oră, în doar doi ani, medaliată de minister pentru rezultate foarte bune obţinute de elevii ei la olimpiada internaţională. Spune că scopul nu a fost această recunoaştere, ci dorinţa de a valorifica talentul elevilor cu înclinaţii în această direcţie. Pentru a ajunge la astfel de performanţe este, oricum, vorba de studiu în afara programei. „Eu n-am făcut altceva decât să fiu acolo şi să răspund încercărilor şi întrebărilor lor. Nu există o reţetă a succesului. Alexandra ştie de mică ce vrea să facă. A ajutat-o mult spontaneitatea. Dac-ai învăţat, împarţi în bucăţele textul şi, sub impulsul de moment, dai ce ai mai bun. E vorba de textul multimodal, componentă textuală şi vizuală, nu se studiază la clasă, însă eu asta le tot spun elevilor: că noi, de fapt, citim în fiecare zi, chiar dacă nu deschidem efectiv o carte. Citim şi mergând pe stradă, atunci când vedem o reclamă“, spune profesoara Gabriela Constantinescu.





Alexandra, alături de colege şi de diriginta Gabriela Constantinescu FOTO: Facebook Alexandra Matei

Muncă zi de zi, făcută cu pasiune, susţinere din partea familiei, disponibilitate pentru studiu în afara programei, acestea sunt ingredientele succesului în orice domeniu. Profesorul de matematică Marius Perianu, al cărui CV impresionează (antrenor al lotului naţional de olimpici la matematică, lider de echipă, preşedinte al juriului Balcaniadei, autor de subiecte la concursurile de top, autor de cărţi de specialitate, coordonatorul grupelor de excelenţă la nivel judeţean etc.), spune că performanţa elevilor săi dovedeşte calităţile extraordinare pe care aceştia le au.

„E foarte greu să obţii astfel de rezultate. E vorba şi de pregătire psihică, de cum trăieşti ziua de concurs. Ajunge un mic detaliu să se schimbe totul. Ramona studiază deja la un alt nivel. N-a mai studiat de multă vreme în română, sunt culegeri de tot felul scrise la nivel internaţional. Matematica presupune, e adevărat, şi investiţii. Poţi să dai 100 de euro pe o culegere, aşa e preţuită această disciplină în alte părţi. Într-un an, eu investesc, poate, 5.000 de lei în cărţi. E clar că olimpiada nu are legătură cu învăţământul de masă şi presupune o muncă în echipă. Asta le şi spun colegilor profesori. Suntem, poate, în competiţie la nivel judeţean, dar când am trecut de această etapă, facem echipă“, subliniază profesorul.





Ramona Deaconu şi profesorul Marius Perianu, premiaţi de reprezentanţii Ministerului Educaţiei FOTO: Facebook Marius Perianu



900 de kilometri cu autocarul la olimpiadă

Statul mai oferă astăzi doar cadrul de organizare al olimpiadelor, nu poţi accede la faza internaţională fără să treci aceste „bariere“, explică profesorul, însă ce se întâmplă efectiv în concurs nu mai are altă legătură cu sistemul românesc de învăţământ, deşi cu rezultatele internaţionale se mândresc de fiecare dată oficialii ministerului. „Ce să spun acum? Că ne-am dus, în anul în care am obţinut cele mai bune rezultate din istorie la Balcaniada de Juniori, în Macedonia, cu autocarul, 900 de kilometri şi că am dormit în autocar? Am obţinut în acel an cinci medalii de aur din şase, cel mai mare punctaj. La întoarcere ne-a întâmpinat cineva din Ministerul Educaţiei, nici măcar secretarul de stat, care n-a putut să vină. Ne-a întrebat dacă avem nevoie de ceva. Şi i-am spus că am o singură dorinţă: «Să nu ne uitaţi numele până mâine!». Nu al meu, al copiilor medaliaţi, pentru că a doua zi, vorbea la televizor. Ce credeţi că s-a-ntâmplat?!“, întreabă retoric profesorul.

