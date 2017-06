Adjunctele de la IŞJ Olt au picat pentru a doua oară concursul

După o retragere din concursul de director de şcoală – Mariana Gheorghe, respectiv candidat respins la concursul de director de şcoală – Florica Grecu, şi după ce adjunctele au picat la începutul lunii aprilie şi concursul pentru posturile din inspectorat pe care le ocupă prin detaşare, cele două au mai bifat un eşec. Au susţinut astăzi, 9 iunie 2017, din nou concursul pentru posturile de inspector şcolar general-adjunct şi din nou nu au trecut de proba scrisă.

La minister au mai susţinut, tot astăzi, aceleaşi probe candidaţi din Mureş, Tulcea şi Teleorman, dintre cei opt candodaţi, doar contracandidata adjunctelor de la Olt, Camelia Tiţa, reuşind să treacă de proba scrisă. N-a mai fost la fel, în schimb, la interviu, unde, susţine Tiţa, s-a lovit de subiectivismul anumitor membri ai comisiei. „Data trecută mi s-a părut în regulă (când, dintre candidatele de la Olt a fost tot singura care a trecut de proba scrisă – n.r.), am realizat şi eu anumite minusuri, însă de data aceasta nu am ce să-mi reproşez. Voi face contestaţie, pentru că mi-e clar că s-a dorit să nu promovez. Oricum, am fost martora unor momente urâte, foarte urâte “, a declarat Tiţa.

Cât despre cele două adjuncte, care în această perioadă evaluează prestaţia directorilor de şcoală din judeţ şi le vor oferi acestora calificative, metodologia, schimbată după instalarea în funcţie a noului ministru, permite menţinerea în funcţie chiar dacă nu au promovat concursul.

Candidatele au avut, altfel, recomandări bune de la PSD. Mariana Gheorghe este şefa organizaţiei de femei PSD Balş, iar Florica Grecu, fost inspector, este soacra fiului preşedintelui PSD Olt - Paul Stănescu.