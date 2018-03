9 metode contraceptive, pe înţelesul tuturor. Singura soluţie care protejează ambii parteneri împotriva infecţiilor cu transmitere sexuală

Educaţia sanitară lipseşte, astăzi, multor persoane active sexual, lucru care îi îngrijorează pe medici, aceştia insistând asupra pericolelor de tot felul. Infecţiile cu transmitere sexuală continuă să afecteze un segment important al populaţiei, iar acestea nu pot fi prevenite foarte uşor, instrumentele la îndemână fiind deseori ignorate de partenerii sexuali, însă nici în cazul sarcinii nedorite lucrurile nu stau mult mai bine. Sarcinile nedorite care se regăsesc ulterior în statistica avorturilor, a copiilor abandonaţi, a mamelor-copii etc.

Atunci când medicii încearcă să-i convingă pe parteneri că nu pot lăsa la voia întâmplării concepţia unui copil, în cazul în care cuplul nu este pregătit pentru un nou membru, le prezintă şi cele mai uzuale metode contraceptive, cu plusurile şi minusurile lor, pe care le vom reda în continuare. Metoda potrivită ar trebui să fie aleasă la sfatul medicului, cel care cunoaşte, în cele mai multe cazuri, şi istoricul medical al pacienţilor.

Pilula combinată, care poate fi folosită la orice vârstă, conţine doze mici de hormoni estrogeni şi progestageni. Împiedică ovulaţia, modifică învelişul intern al uterului şi îngroaşă mucusul de la nivelul colului uterin. Este uşor de administrat şi are şi alte efecte care o fac să fie preferată în faţa altor metode: reduce durerile dinaintea şi din timpul mentruaţiei, reduce cantitatea menstruaţiei şi reglează ciclul menstrual. Ajută chiar la prevenirea cancerului de endometru, a cancerului şi al chisturilor de ovar, a bolilor beningne ale sânului şi a inflamaţiilor pelvine. În plus, poate fi întreruptă oricând administrarea, iar fertilitatea revine.



Printre dezavantaje, poate cel mai mare este acela că trebuie administrată zilnic. Este contraindicată, de asemenea, femeilor care alăptează, celor cu risc cardio-vascular şi fumătoarelor peste 35 de ani. De asemenea, interacţonează cu anumite tratamente medicamentoase, de aceea ar trebui administrată doar la indicaţia medicului. Eficienţa ei este de 98-99% în ceea ce priveşte contracepţia, dar nu protejează împotriva infecţiilor cu transmitere sexuală.

Pilula monohormonală – conţine cantităţi foarte mici de hormoni progestageni şi acţionează îngroşând mucusul de la nivelul colului uterin, ceea ce îngreunează trecerea spermatozoizilor. Comparativ cu pilula compinată, este indicată şi în cazul femeilor care alăptează, dar şi în cel al pacientelor care au afecţiuni cardiace. Şi aceasta are efecte benefice în prevenirea bolilor benigne ale sânului, a cancerului de endometru şi de ovar şi a inflamaţiilor pelvine.

Ca dezavantaje, şi aceasta se administrează zilnic, la aceeaşi oră, şi poate deregla ciclurile menstruale. Poate, de asemenea, să crească sângerările între menstruaţii. Nici aceasta nu protejează împotriva infecţiilor cu transmitere sexuală sau a HIV/SIDA. Se administrează la recomandarea medicului. Are eficienţă 96-98%.



Contraceptivele injectabile – sunt produse care conţin hormoni progestageni şi acţionează progresiv, de la momentul injecţiei, pe parcursul a 8-12 săptămâni, împiedicând ovulaţia şi îngroşând mucusul de la nivelul colului uterin, ceea ce îngreunează trecerea spermatozoizilor. Avantajul acestei metode este în primul rând intervalul de administrare. Femeile care alăptează pot folosi aceste contraceptive, la fel femeile cu risc cardio-vascular. Şi aceste contraceptive ajută la prevenirea sarcinilor extrauterine, a cancerului de endometri şi de ovar, a fibromului uterin, a inflamaţiilor pelvine şi a... anemiei. Printre dezavantaje sunt enumerate: dereglarea ciclului menstrual, creşterea frecvenţei sângerărilor între mentruaţie sau a amenoreei (lipsa menstruaţiei). Nici aceasta nu protejează împotriva infecţiilor cu transmitere sexuală. Are eficienţă foarte mare, de 99%.

Prezervativul – este singura metodă care protejează ambii parteneri împotriva infecţiilor cu transmitere sexuală, inclusiv HIV/SIDA. Acţionează prin colectarea spermei, împiedicând contactul acesteia cu organismul femeii. Se găseşte foarte uşor, aproape în orice magazin de la colţ de stradă, se foloseşte simplu, nu necesită supraveghere medicală. În plus, nu are efecte secundare, poate fi folosit la orice vârstă şi este foarte eficient dacă este utilizat corect. Printre dezavantaje ar fi acela că necesită ca ambii parteneri să-l accepte şi intervine în desfăşurarea actului sexual. Are eficienţă 85-98%.

Dispozitivul intrauterin (steriletul) – este un dispozitiv mic, prevăzut cu două fire flexibile, care se introduce în uter. Acţionează prin influenţarea mişcării spermatozoizilor în uter şi împiedică, astfel, fixarea oului fecundat. Poate cel mai mare avantaj este durata sa de acţiune (până la 10 ani). În plus, este eficient, nu are efecte secundare hormonale, nu intervine în actul sexual, poate fi folosit şi de către femeile care alăptează şi nu interacţionează cu medicamentele.

Dezavantajul este acela că că dispozitivul îl montează şi îl extrage medicul, în urma unui examen ginecologic. În primele luni, menstruaţiile pot fi mai abundente şi mai dureroase şi nici acesta nu protejează împotriva infecţiilor cu transmitere sexuală. În plus, medicii, în general, nu îl recomandă femeilor care nu au dat încă naştere unui copil. Are eficienţă de 97-99%.

Spermicidele – sunt substanţe chimice incluse în ovule, creme, geluri, tablete, spume, filme, supozitoare. Acţionează distrugând spermatozoizii sau afectându-le mişcările astfel încât să nu întâlnească ovulul. Printre avantaje: nu necesită administrare zilnică, nu au efecte secundare determinate de hormoni, utilizarea poate fi întreruptă oricând, cresc lubrifierea vaginului, nu necesită consult medical etc. În schimb au eficienţă scăzută, necesită respectarea instrucţiunilor de utilizare, se introduc în vagin înainte de începerea actului sexual , pot da iritaţii sau alergii. În general, pentru o mai mare eficienţă, se recomandă folosirea împreună cu prezervativul sau diafragma. Au eficienţă 75-80%.

Diafragma – este un dispozitiv sub forma unei cupole, care acoperă colul uterin, acţionând ca o barieră ce blochează pătrunderea spermatozoizilor în uter şi în trompele uterine. Printre avantaje: nu are efecte secundare induse de hormoni, nu necesită administrare zilnică, poate fi folosită şi de către femeile care alăptează, utilizarea poate fi întreruptă în orice moment, poate fi introdusă în vagin cu 6 ore înainte de contactul sexual. Dezavantaje există şi în cazul acestei metode: necesită examen medical genital şi stabilirea dimensiunii potrivite, iar măsurarea trebuie repetată dacă a intervenit o naştere sau o creştere/scădere în greutate. Trebuie spălată cu apă şi săpun după fiecare utilizare şi păstrată cu grijă, se foloseşte împreună cu o cremă spermicidă şi trebuie păstrată 6 ore după încheierea contactului sexual. Are eficienţă de 85%.

Metodele naturale – după care încă se mai conduc foarte multe femei, presupun ca respectivele cupluri să cunoască perioada fertilă (pe baza calendarului ciclului menstrual, înregistrarea modificărilor ciclului menstrual, măsurarea temperaturii bazale sau asocierea tuturor acestora) şi să evite contactul sexual în această perioadă. Avantajul este în primul rând costul, în plus pot fi folosite şi pentru a planifica o sarcină, nu doar pentru a o evita. Sunt, în schimb, greu de aplicat dacă ciclul menstrual este neregulat, presupun o înregistrare atentă a datelor, nu protejează împotriva infecţiilor. Au eficienţă de 65-80%, cea mai mică.

Sterilizarea chirurgicală voluntară – este o metodă chirurgicală care se aplică la solicitarea bărbatului sau a femeii. La femei presupune blocarea (legarea) trompelor uterine, împiedicând contactul ovulului cu spermatozoizii, iar la bărbat – blocarea canalelor prin care circulă spermatozoizii, împiedicând prezenţa acestora în spermă. Avantajele sunt şi ele multiple: nu influenţeaxă activitatea sexuală viitoare, poate fi folosită de femeile care alăptează, nu influenţează desfăşurarea actului sexual, nu are efecte secundare şi nu prezintă riscuri pentru sănătate. În schimb, după această procedură, recăpătarea fertilităţii devine extrem de dificilă. În primele zile pot exista dureri locale. La bărbat devine eficientă după 3 luni sau după 20 de ejaculări. Nici această metodă nu protejează împotriva infecţiilor cu transmitere sexuală. Este o decizie care trebuie îndelung cumpănită, fiind o metodă definitivă.Sterilizarea chirurgicală este mai uşoară şi mai ieftină în cazul bărbatului. Are eficienţă 99-100%.

În caxuri absolut izolate, de urgenţă, se poate folosi contracepţia de urgenţă, în cel mult 72 ore de la contactul sexual neprotejat.



Informaţiile expuse mai sus se regăsesc şi în materialele informative avizate de Ministerul Sănătăţii pe care persoanele active sexual le pot consulta în cabinetele de planificare familială.

