Cum a ajuns o comună din România să aibă tramvai duminica. Primarul vrea să extindă programul circulaţiei şi să mai aducă o garnitură

În anul 1905 în Sibiu a fost construită prima linie de tramvai, iar 4 decenii mai târziu aceasta s-a extins până în Răşinari. În anul 1969 conducerea locală din Sibiu a decis să renunţe la acest tip de transport, în următorii 3 ani fiind demontate principalele linii. A fost păstrată doar cea de pe traseul staţia Cimitir (Sibiu) - Răşinari până în anul 2012, când Primăria Sibiu a transmis Primăriei comunei Răşinari pentru o perioadă de 20 de ani administrarea reţelei de tramvai (Grădina Zoologică – Răşinari).

„Cocoane şi monşeri”, în tramvai

În prezent, pe traseul Grădina Zoologică - Răşinari circulă un tramvai fabricat în Elveţia în anul 1965 şi cumpărat din Austria cu 6.000 de euro anul trecut. Acesta a fost reparat în anul 1983. Tramvaiul are 54 de locuri pe scaune şi face legătura dintre cele două localităţi doar duminica. Duminica în care mă apropiam de staţia de la ZOO din Sibiu, câteva zeci de persoane - unii veniţi cu copii - aşteptau să se transporte în timp. Or, călătoria cu tramvaiul e ca în poezia lui Caragiale: „Astăzi, ştiu că are / Tramvaiul cătare. / Dinjos de Teatru / Urcă şi coboară, / De par-că-i la moară, / Câte trei şi patru / Ba şi cinci vagoane / Pline de cocoane, / Umflate, gătite / Şi sulemenite. / Iar pe tramvai sus / Grămadă s-au pus / Sumă de monşeri / Amploiţi, becheri, / Tot galant gătiţi, / După cum îi ştiţi”. Unii „monşeri” plecau cu „cocoanele”, iar alţii - după „cocoane”. Presupun. Şi unii, şi alţii au ales s-o facă, traversând zona pitorească a Pădurii Dumbrava.

Cei mai curioşi şi fericiţi la vederea tramvaiului sunt cei mici. Interiorul e simplu - nici nu e cazul să fie unul modern pentru un tramvai de peste 50 de ani. Scaunele, locul pentru bagaje, cuierele, geamurile mari, culorile vii parcă ţi-ar sugera într-adevăr că eşti în tramvaiul lui Caragiale. Puţine scaune sunt libere de data aceasta. Sunt curios cum e iarna - aflu de la Alina Iliuţ, coordonator de transport din cadrul primăriei, că e foarte cald „de m-au pus oamenii să opresc căldura”. Deşi o cred pe cuvânt, voi afla la anul, când va ninge, dacă are sau nu dreptate.

La Răşinari ajungem cam peste 40 de minute - atâta durează o cursă. Pe copii îi aşteaptă nişte leagăne, iar pe adulţi - centrul de informare turistică, dar şi un restaurant pentru cei flămânzi, renovat recent. Ulterior, unii decid să se întoarcă cu următorul tramvai, iar alţii - cu alt tip de transport.

Tramvaiul ar putea circula şi sâmbăta, şi în timpul săptămânii

Răşinari se încăpăţânează să ţină viu acest popular mijloc de transport în comun, mai ales că anume acesta i-a adus dezvoltarea - aşa cum este ea în prezent. „Acum tramvaiul circulă numai duminica, dar intenţionăm să stabilim şi pentru ziua de sâmbătă un program. Probabil că atunci când va începe vacanţa de vară o să avem şi în timpul săptămânii câteva curse. În principiu, ne-am gândit de pe 15 iulie până în septembrie, în funcţie de cererea pe care o s-o avem”, ne-a spus primarul comunei, Bogdan Bucur.

Preţul unui bilet este de 8 lei pentru adulţi şi 4 lei pentru copii. Pentru cursele speciale, adică pentru închirierea tramvaiului în afara curselor regulate, se plăteşte 500 de lei. Închirierea tramvaiului nu este o noutate. Una dintre garniturile de tramvai a fost pusă de mai multe ori la dispoziţia Teatrului „Radu Stanca” din Sibiu pentru reprezentaţia pieselor „Un tramvai numit Popescu” - în premieră, pe 24 mai 2007 - şi „Ispita Cioran” (premiera 14 mai 2011) şi care s-au desfăşurat în timpul deplasării pe traseul Sibiu – Răşinari.

Promovarea, mai importantă decât profitul

Primarul Bogdan Bucur zice că deocamdată nu poate face o estimare a profitului pe care îl aduce reţeaua de tramvai, dat fiind faptul că este abia a 5-a lună de când cursele au fost reluate după o pauză de 7 ani. Edilul nu crede că este important nici subiectul privind recuperarea investiţiei. „Nu ne-am făcut din punctul acesta de vedere o estimare. În principu, noi ne-am dorit să-l punem în funcţiune ca să circule, pentru că are o valoarea sentimentală pentru noi, el făcând foarte mult legătura între Sibiu şi Răşinari şi a ajutat mult la dezvoltarea comunităţii noastre. În acest moment ne gândim doar ca să circule şi ca lumea să se bucure de o călătorie cu tramvaiul”, a adăugat Bucur.

Cei care ajung pentru prima dată în Răşinari, trebuie să ştie că este cea mai mare comună din microregiunea Mărginimea Sibiului, situată la confluenţa râului Steaza cu pârâul Sibişel la o altitudine de 573 de metri. Una din îndeletnicirile locuitorilor a fost culesul răşinii de brad, de unde şi toponimul localităţii. Aici s-a aflat şi sediul reînfiinţatei episcopii ortodoxe a Transilvaniei, modesta căsuţă ţărănească - reşedinţă a episcopilor de origine sârbă Ghedeon Nichitici şi Gherasim Adamovici - păstrându-se şi astăzi. Nu prea s-au păstrat însă vechile preocupări. La Răşinari s-au născut nume mari ale literaturii româneşti şi universale: Octavian Goga şi Emil Cioran. Tot aici este înmormântat Mitropolitul Andrei Şaguna.

Un nou tramvai?

Bogdan Bucur spune că în curând la Răşinari ar putea fi adus un nou tramvai, de data aceasta gratuit, din Elveţia. „Urmează să vedem costurile de transport. E acelaşi model pe care l-am achiziţionat până acum. Săptămâna viitoare merge cineva în Elveţia să discute toate condiţiile pentru care am putea să-l primim”, mai spune primarul.

Aşa sau altfel, tramvaiul de la Răşinari va rămâne încă vreme nedeterminată pe şine, în ciuda vârstei sau a defecţiunilor care au dat târcoale chiar în ziua lansării din ianuarie. Sau atâta timp cât „cocoanele” îl vor aştepta gătite la staţia de la ZOO.