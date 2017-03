Cele mai bune reţete de post din bucătăria raw vegană. Cum se prepară curry de ciuperci cu broccoli şi orez de ţelină cu păstârnac

Principalul avantaj al celor care aleg să postească apelând la bucătăria raw-vegană este acela că preparatul final nu are niciun fel de aditivi sau conservanţi. ”Noi folosim doar fructe şi legume şi o gamă largă de nuci formată din caju şi migdale, în principiu, plus numeroase seminţe. De la seminţe de floare soarelui, până la cele de in sau dovleac. Reţetele noastre sunt recomandate a fi consumate în termen de trei zile şi asta pentru că nu conţin conservanţi”, spune Anca, manager Rawdia Sibiu, un mic restaurant raw vegan din fosta capitală culturală europeană.

Aveţi nevoie de un blender puternic

Cei care vor să prepare reţetele care conţin diferite seminţe şi nuci au nevoie de un blender de mare putere care să mărunţească foarte fin compoziţia, avertizează reprezentanţii restaurantului raw vegan. Ei propun celor care ţin post două reţete: curry de ciuperci cu broccoli şi orez de ţelină cu păstârnac şi un desert de batoane de cocos învelite în ciocolată.

Pentru primul preparat este nevoie de trei etape de producţie distincte: cea pentru curry-ul de ciuperci, cea pentru sosul de curry propriu zis şi cea pentru orezul de ţelină. La final, mâncarea va trebui asamblată din aproximativ 150 de g de curry şi 100 de g de prez.

Pentru curry-ul de ciuperci este nevoie de 600 g de brocoli, 400 g de ciuperci, 20 g de ulei de măsline, cinci g de sare şi 20 de ml de suc de lămâie. ”Ciupercile şi broccoli se marinează cu restul ingredientelor, iar astfel broccoli se desface în bucheţele foarte mici”, arată reprezentanţii restaurantului.



Iar pentru prepararea sosului curry este nevoie de 850 g de caju hidratat, 330 g de ardei gras roşu, patru căţei de usturoi, 100 ml de suc de lămâie, 20 de g de sare, 20 de g de curry şi 550 ml de apă. „Toate se «blendează», apoi se pun în amestec ciupercile şi broccoli”, explică cei de la Rawdia.

Pentru 12 porţii de orez de ţelină cu păstârnac este nevoie de 1,2 kg de ţelină sau albitură care, la fel, se mărunţeşte în blender până ajunge asemenea unui orez. „Se adaugă 300 ml de suc de lămâie, 300 de g de suc de portocale şi 30 de g de miere. Toate se amestecă şi apoi se storc”, arată speciaştii în bucătăria raw vegană.





Un desert de post

Batoanele de cocos învelite în ciocolată sunt un desert care, de asemenea, trebuie preparat în mai multe etape. Două, mai specific. Pentru acest desert reţetarul indică un necesar de 200 de gr de miez de nucă cocos proaspată, 40 de gr de unt de cacao, 150 de gr de fulgi de cocos, 120 de g de caju hidratat, 120 de ml de apa, tot atâta ulei de cocos şi de 150 de gr de miere. „Nuca de cocos se sparge, se curăţă de pieliţa maro, iar miezul se mărunţeşte fin împreună cu untul de cacao. Cocosul răzuit se mărunţeşte apoi şi mai fin în blender. Din toată cantitatea de caju amestecat cu apă se face o smâtână de caju în blender, care se amestecă pe urmă cu restul ingredientelor rezultând un aluat moale”, explică Anca. Acest aluat trebuie pus la frigider pentru o perioadă de 15 – 20 de minute, după care batoanele pot fi modelate şi date prin fulgii de cocos. Acest preparat trebuie păstrat la frigider.

Ciocolata, mai apoi, este preparată din 100 de gr de masă de cacao bio, 200 de gr de unt de cacao, 150 de gr de miere şi 20 de gr de cacao pudră. ”Se topeşte masa de cacao cu untul de cacao. Se adaugă miere, care, dacă este zaharisită, se topeşte separat. Compoziţia se amestecă în blender împreună cu pudra de vanilie şi lucuma”, mai descrie Anca ultimul preparat pentru desert.