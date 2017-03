Ariton, singurul achitat în dosarul „Gala Bute“: „De fapt, sunt foarte nemulţumit“

Fostul senator din partea PNL, actual preşedinte al ALDE Sibiu, Ion Ariton spune că nu se poate bucura de decizia judecătorilor de la Curtea supremă. „Sunt, de fapt, foarte nemulţumit. Eu ştiam ce am făcut. Trei ani de zile am pierdut totul din cauza unor acuzaţii nedrepte. De aceea nu mă pot bucura acum, pentru că eu nu am avut ce să caut şi să fiu târât în acea mocirlă“, a afirmat Ion Ariton, pentru „Adevărul“. Decizia Înaltei curţi nu este definitivă şi poate fi atacată de părţile implicate.

Singurul achitat

Dintre toţi cei şapte inculpaţi trimişi în judecată, Ion Ariton este singurul care a fost achitat. Fost ministru al Economiei în perioada 2010 – 2012, procurorii DNA l-au trimis în judecată pentru participaţie improprie la abuz în serviciu şi folosire a influenţei în scopul obţinerii de foloase necuvenite. Practic, cei de la DNA au susţinut în rechizitoriul depus în instanţă faptul că Ion Ariton ar fi determinat zece companii din subordinea Ministerului Economiei să sponsorizeze organizarea unei gale de box profesionist în vara anului 2011, în cadrul căreia a luptat Lucian Bute. Printre companiile unde cei de la DNA susţin că ar fi intervenit Ariton pentru colectarea unor sponsorizări de peste 1,7 milioane de lei se numără Hidroelectrica, Transelectrica, Transgaz, Romgaz şi Oil Terminal. Pe parcursul urmăririi penale, dar şi în instanţă, Ariton a arătat că el nu a solicitat aceste sponsorizări, care au fost aprobate de consiliile de administraţie ale companiilor în discuţie.