Vizita Regelui Mihai în Satu Mare, povestită de fiul unui fost membru al gărzii regale

„Doamna Biriş a ajutat la realizarea acestei vizite, fiind deputată. Vizita a fost programată şi a venit ca urmare a vizitei Reginei. Probabil că şi Regina l-a influenţat pe Regele Mihai să accepte vizita într-un judeţ unde se agaţă harta în cui, fără importanţă. Aveam dubii că va reuşi sau nu va reusi să vină participanţi, dar s-au strâns mulţi şi am lăsat o impresie foarte bună”, îşi aminteşte doctorul Flaviu Simu.

”Da, eram în PNŢ-CD atunci, doamna Biriş era preşedinte al organizaţiei judeţene, Doru Chereches - al organizaţiei municipale, iar eu secretar general la municipiu. Doctorul Flaviu Simu era membru şi mare regalist. Am fost atunci o delegaţie întreagă să îl întâmpinăm. Venea de la Oradea, cu Regina Ana, cu un jeep. Regele conducea. La granita celor două judeţe, într-o parcare l-am întâmpinat. A dat mâna cu toată lumea, a rostit un scurt discurs patriotic, elegant şi discret, apoi am pornit spre Satu-Mare unde a continuat intâlnirile cu cetăţenii!”, îşi aminteşte şi actualul consilier local Romeo Pop.

Simplitatea Regelui Mihai a fost subliniată de toţi cei care l-au cunoscut, acest lucru regăsindu-se şi în modul în care decidea să facă aceste vizite: discret şi simplu. Îşi conducea singur maşina când a ajuns în Satu Mare, lucru confirmat şi de doctorul Simu, care se arată şi acum surprins că nu folosea antemergător, sirene şi alte mijloace care să îi uşureze drumul.

Odată ajuns în municipiul Satu Mare Regele a fost plimbat pe la principalele obiective, muzeu, centrul oraşului, în acest punct ţinând şi un discurs.

Doctorul Simu Flaviu, recunosc de colegi şi ca mare regalist, a avut ocazia să schimbe câteva cuvinte cu Regele Mihai. Atenţia Majestăţii Sale a fost atrasă de relatarea doctorul cum că tatăl său a fost membru al gărzii regale, care l-a păzit pe Regele Mihai încă de copil.

„În centru a ţinut un discurs, apoi am mers cu el la Carei şi Negreşti. A fost un oM deosebit, deosebit de modest, simplu, fără fasoane cum fac actualii „regi” şi întâlnirea mea cu dânsul a fost deosebită pentru că am avut onoarea să stau cu el la poveşti, am avut tupeul să îi spun că tatăl meu a fost în garda regală. I-am spus cum l-a chemat şi omul şi-a adus aminte de tatăl meu şi mi-a spus: „ - Tatăl tău a fost unul din ofiţerii cei mai loiali şi devotaţi. Colegii lui îi spuneau Moţul.”

„Când mi-a spus regele că tatălui meu i se spunea Moţul, am căzut jos, nu credeam că şi-l aduce aminte. Tata îmi tot povestea că îi spuneau colegii moţul, că era din Apuseni. I-a zis apoi prin ce au trecut, şi el şi mama, cum a fost dus tata la canal doar pentru că a fost membru al gărzii regale. Mi-a zis că ştie de suferinţele acestea prin care a trecut tatăl meu şi multi altii”, îşi mai amiteşte doctorul Simu Flaviu.